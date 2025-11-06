El Oro, Méx.— Vecinos del municipio de El Oro arremetieron y amarraron al director de Servicios Públicos y a un funcionario estatal en protesta por el colapso en la recolección de basura, ya que denunciaron que desde hace varias semanas se han acumulado los desechos en las calles.

“Nadie hace nada, ahora sí les va a tocar a ustedes porque no responden. Ya renuncien, buenos para nada”, reclamaron los inconformes a los servidores públicos retenidos.

Los habitantes llevaron bolsas de basura al Palacio Municipal y exigieron la presencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de ignorar las denuncias y de mantener un gobierno ausente ante la crisis sanitaria.

“Así como nosotros estamos nadando en basura, pues ahora que la presidenta municipal sienta tantito lo que tenemos que pasar con bolsas apestosas en nuestra casa, si no puede que renuncie, ya basta de solapar holgazanes”, acusó la señora Irma, vecina.

Los vecinos de El Oro tomaron la entrada principal del municipio y llevaron un camión de basura hasta la casa de la presidenta municipal como una medida de presión para que “diera la cara”.

El director de Servicios Públicos renunció tras la presión social. “Y queremos que la presidenta también renuncie, que deje el puesto para quien sí haga algo por el pueblo, no que lo lleve a la ruina, ya le dio en la torre a los comerciantes, ya cerró negocios, hace cambios en inmuebles protegidos, queremos que deje la presidencia municipal”.

Los manifestantes advirtieron que de no restablecer el servicio, van abandonar los desechos en la vía pública. Además, convocaron a las más de 50 localidades de El Oro a una protesta para exigir la renuncia de la presidenta municipal.

Por la noche, la fiscalía mexiquense reportó que inició investigaciones de oficio por la probable comisión de hechos constitutivos de delito.