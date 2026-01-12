Más de 4 mil personas se dieron cita en el Deportivo Cuauhtémoc, en la alcaldía homónima, para festejar el día de Reyes Magos, en donde la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de juguetes a niñas y niños que viven en alguna de las 33 colonias de la demarcación.

El evento, que estuvo diseñado especialmente para los más pequeños de la familia, reunió este domingo 11 de enero a vecinas y vecinos en una convivencia donde hubo risas, juegos y sorpresas y en la que la edil interactuó con las familias y compartió un mensaje de unidad y esperanza.

Lee también Los ecos de la explosión en Taxqueña: “ver mi hogar destruido es algo muy fuerte”

“Quiero que las niñas y los niños que están aquí crezcan sabiendo algo muy importante, que sus colonias valen, que sus familias valen y que su alcaldía está de su lado. Hoy, como el Día de Reyes, pidamos un deseo juntas y juntos", dijo.

En un comunicado, la alcaldía precisó que esta celebración y entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos “simboliza el compromiso continuo de la administración” de la alcaldía Cuauhtémoc, con el bienestar de la niñez y las familias de la alcaldía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL