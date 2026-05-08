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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este viernes en seis alcaldías de la .

Las demarcaciones con alerta para esta noche son Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En esos puntos se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros que se mantendrá entre las 21:00 y las 23:00 horas.

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Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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jecg

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