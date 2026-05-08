La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este viernes en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta para esta noche son Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En esos puntos se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros que se mantendrá entre las 21:00 y las 23:00 horas.

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Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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jecg