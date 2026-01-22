Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de para la tarde de este jueves 22 de enero en las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco.

En esas demarcaciones se prevén vientos fuertes de , entre las 16:00 y las 18:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; así como utilizar cubrebocas.

Además, recordó algunos peligros asociados a vientos fuertes en CDMX, como la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; y daños a mobiliario urbano o viviendas.

dmrr/cr

