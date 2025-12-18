La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde de este jueves 18 de diciembre en siete alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se prevén rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:15 de la tarde y las 19:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población retirar o guardar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

