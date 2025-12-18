Más Información

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde de este jueves 18 de diciembre en siete alcaldías de la CDMX.

Las son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se prevén rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:15 de la tarde y las 19:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población retirar o guardar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

dmrr/cr

