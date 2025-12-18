La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado y cielo medio nublado para este jueves 18 de diciembre en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras y chubascos ocasionales, especialmente en el sur y poniente de la CDMX, con lluvia menor a 10 milímetros, así como viento variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.

Lee también Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Se prevé que la madrugada del viernes sea de fría a muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 24°C por la tarde y la mínima de 10°C en las primeras horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL