La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 7 de enero en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del miércoles.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

