Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 7 de enero en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevén temperaturas bajas de , entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del miércoles.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

