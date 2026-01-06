Más Información
Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación
Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 7 de enero en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.
En esas demarcaciones se prevén temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del miércoles.
Lee también: VIDEO Entre rugir de motocicletas, despiden a Roberto Hernández; familia exige que caso se investigue como homicidio doloso
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]