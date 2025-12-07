Tultitlán, Méx.— A un año de que Pedro Alexis Manrique Galindo murió luego de ser atropellado, al salir del Conalep en el que estudiaba, la persona que conducía la camioneta que lo embistió no ha sido sentenciada, en un proceso que se ha tornado lento y doloroso, señaló Benita Galindo, madre del menor.

El 16 de octubre de 2024 la vida de la familia Manrique Galindo cambió por completo al perder a Alexis, quien tenía 15 años de edad y soñaba con enlistarse en la Marina. Sin embargo, un hombre en estado de ebriedad lo mató junto a otro de sus compañeros de la preparatoria, cuando salían de un día normal de clases.

La señora Benita refirió que, a pesar de que han intentado persuadirlos para que otorguen el perdón, buscan que el sujeto sea sentenciado con la pena máxima por homicidio culposo y con ello obtener justicia por el fallecimiento de Alexis, a quien recuerda como un muchacho alegre, respetuoso, amiguero, amable, noble y muy querido.

El menor de edad cursaba apenas el primer semestre de la carrera técnica en mecatrónica en el plantel Tultitlán del Conalep y el día de los hechos, Benita recordó que, como los demás días, seguía la ubicación en tiempo real de su hijo, herramienta disponible en WhatsApp, pues se divorció y esa era la forma de poder ver si Alexis ya había llegado a casa de su papá, con quien vivía en Coacalco, pero comenzaron a notar que no se movía de lugar.

“Fue a las 7:04 (de la noche) cuando el fulano ese los atropelló. Mi hermano le mandó un video a mi niña diciéndole que había pasado un accidente, pero no nos imaginamos que mi niño estuviera muerto. Ese video me lo enseñó como a las 8:15 y a su papá le avisaron poco antes. Y a las 8:30 más o menos ya estaban allá donde pasó el accidente”, contó Benita Galindo.

Alexis y Maximiliano son los dos alumnos del Conalep que fallecieron en la banqueta, ubicada a un costado de la vía José López Portillo, luego de que el conductor de una camioneta Honda de color rojo los atropelló. El sujeto identificado como Eusebio “N” fue detenido en el lugar y en el proceso judicial argumentó no entender el español porque habla lengua indígena.

“No vemos nada claro. Teníamos a la abogada del Conalep, pero la cambié porque yo veía que no hacía nada. Ahorita tenemos una abogada de oficio y no hay nada claro. Una vez llegó la abogada del tal Eusebio y nos dijo: ahí están tus 70 mil pesos y si quieres". Pero no, está loca. Ellos dicen que si recibimos dinero le quitan el cargo”, refirió la madre de Pedro Alexis Manrique.

Benita explicó también que han sido convocados a audiencias que se cancelan debido a la falta de un traductor que solicita Eusebio “N”, quien presuntamente manejó aquel día bajo los efectos del alcohol y atropelló a cinco estudiantes, de los cuales perdieron la vida dos y el resto sufrió lesiones.

“Tenía muchas metas y él nos contaba que cumpliendo los 18 años se iba a meter a la Marina y me decía que ya iba a estar más cerca, pero pues ya no”, dijo Benita Galindo.