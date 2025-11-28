Un ciclista perdió la vida la mañana de este viernes en la alcaldía Iztapalapa, luego de ser presuntamente atropellado por una unidad de microbús sobre Avenida Guelatao, a la altura del Parque Cuitláhuac, en la colonia Santa María Aztahuacan.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público con número 0370161 habría arrollado al ciclista, quien quedó tendido e inconsciente sobre la cinta asfáltica, con una fuerte hemorragia en la cabeza.

Al lugar acudió una patrulla y, minutos después una ambulancia del ERUM, cuyos paramédicos valoraron al hombre —de aproximadamente 30 años de edad y confirmaron la ausencia de signos vitales, con etiología a determinar, aunque se presume un atropellamiento como causa del deceso.

Lee también De cuánto es la multa por invadir la ciclovía de Tlalpan

Elementos policiales acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una sábana en espera de los Servicios Periciales, quienes fueron notificados para el procesamiento del lugar. Autoridades informaron que una persona fue asegurada como probable involucrada en el hecho.

La Coordinación Territorial correspondiente ya fue informada y continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente, mientras servicios de emergencia permanecen en el sitio realizando labores de apoyo y resguardo.

Lee también Abandonan a bebé recién nacida en la Gustavo A. Madero; un ciclista que pasaba por la zona la encontró

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot