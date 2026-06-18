El sushi es uno de los platillos japoneses más populares en todo el mundo, pero aunque muchas personas lo consumen con frecuencia, no siempre conocen las diferencias entre sus distintas variedades.

Si te encanta esta comida o quieres aventurarte a probarla, te explicamos cuáles son los principales tipos de sushi que debes conocer.

¿Cómo surgió el sushi?

El sushi nació como un método de conservación de alimentos, y sus orígenes se remontan al sudeste asiático y China, donde el pescado se fermentaba junto con arroz cocido para prolongar su vida útil, pues no existían los refrigeradores.

Con la llegada de esta técnica a Japón, incorporaron el arroz fermentado a la preparación y se agregaron ingredientes con sabores más suaves, hasta que el uso del vinagre de arroz permitió recrear el sabor de la fermentación sin necesidad de esperar semanas o meses.

A principios del siglo XIX en Edo, en la actual Tokio, se popularizó el nigiri, una combinación de arroz avinagrado moldeado a mano y pescado fresco.

Su forma de preparación rápida y sencilla convirtió a el sushi en una opción accesible para los habitantes de la ciudad y, después, se expandió a otras urbes hasta convertirse en el platillo que hoy conocemos.

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Existen diferentes tipos de sushi, los cuales tienen características únicas. Foto: Pixabay

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¿Cuáles son los tipos de sushi?

Nigirizushi

Se caracteriza por una pequeña porción de arroz moldeado a mano, sobre la que se coloca una fina lámina de pescado, salmón, atún o camarón.

El sushi tradicional es hecho de arroz avinagrado combinado con pescado fresco y mariscos. Foto: Freepik

Makizushi

El nombre de esta preparación proviene de la palabra japonesa makisu, que hace referencia a la esterilla de bambú utilizada para enrollar el sushi.

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Se caracteriza por estar elaborado a partir de una lámina de alga nori que envuelve arroz e ingredientes como pescado, mariscos y vegetales. Fuera de Japón surgieron nuevas versiones, como el ponerle aguacate.

Aunque suele creerse que es un solo platillo, el makizushi cuenta con distintas variedades que se diferencian por su tamaño, forma y la manera en que se preparan. Estas son:

Puedes acompañar el sushi con wasabi, el cual aporta picante. Foto: Pixabay

Temaki

Conocido por su característica forma de cono, este tipo de sushi se elabora con una hoja de alga nori que envuelve arroz, proteína marina y distintos ingredientes; y aunque es menos popular que el nigiri, este se distingue por su tamaño y practicidad, ya que suele comerse con la mano.

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El sushi es considerado como comida rápida. Foto: Unsplash

Uramaki

A diferencia de otras variedades de sushi, el uramaki se distingue porque el arroz queda en la parte exterior del rollo, mientras que el alga nori envuelve el relleno desde el interior.

De hecho, su nombre puede traducirse como “rollo al revés”. Además, suele distinguirse por llevar semillas de ajonjolí tostadas en el arroz, las cuales aportan textura.

Otro alimento con el que puedes acompañar tu sushi es con jengibre encurtido, conocido como gari. Foto: Unsplash

Hosomaki

Tiene forma cilíndrica, y está elaborada con una capa de alga nori que envuelve el arroz y un solo ingrediente principal, entre la que se encuentra la rellena de pepino.

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El hosomaki tiene mayor altura al makizushi. Foto: Pexels

Futomaki

Similar al hosomaki, este tipo de sushi se distingue por incorporar varios ingredientes en su interior en lugar de uno solo.

Su preparación no solo busca lograr un equilibrio de sabores, sino también una atractiva combinación de colores, un aspecto muy valorado dentro de la cocina japonesa.

Los colores internos del futomaki son muy apreciados. Foto: Pexels

Gunkanmaki

Es de forma ovalada y tamaño compacto, además de la base de arroz, tiene ingredientes colocados en la parte superior, como huevas de salmón, erizo de mar o incluso huevo de codorniz.

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También el gunkanmaki puede tener falso caviar de mango. Foto: Pexels

Con esta guía celebrar el Día Internacional del Sushi será aún más sencillo, pues sabrás identificar y pedir tus variedades favoritas como un verdadero conocedor de la gastronomía nipona.

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