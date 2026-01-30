¡Faltan menos de 10 días para la final del Super Bowl LX! Este año, el campeonato se disputa entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. La contienda tendrá lugar en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Si todavía no sabes a dónde ir para disfrutar del mejor ambiente y, desde luego, buena comida para acompañar el partido, hoy en Menú te dejamos algunas opciones.

¿Cuándo será el Super Bowl LX?

La final de la temporada 2025 de la NFL tendrá lugar el próximo domingo 08 de febrero.

tendrá lugar el próximo domingo 08 de febrero. El partido comenzará oficialmente con el kickoff a las 17:30.

a las 17:30. El himno nacional será interpretado por Charlie Puth, y el esperado espectáculo de medio tiempo contará con la participación de Bad Bunny.

¿Dónde ver la final de la NFL en CDMX?

Sport & Chips

El favorito de muchos para disfrutar de eventos deportivos acompañados de buena comida para nada se podía quedar fuera. Cocina en vivo y opciones para degustar al centro, son solo algunas de las sorpresas que Sport & chips ha preparado para esta gran final. Incluso cuentan con espacios para jugar bolos y sacar un poco de energía mientras inicia el partido.

Dirección: Avenida Miguel Ángel de Quevedo, San Andrés 1144, Coyoacán, CDMX

IG: @sportandchips

The Duke of Lisbon

Para darle un twist super original a la experiencia, este pub de alma inglesa en medio de la CDMX es perfecto. The Duke of Lisbon es conocido portener todo el encanto de un pub inglés y sus eventos deportivos. Entre carne y cerveza, no te va a faltar nada mientras disfrutas delpartido.

Dirección: Calle Lisboa 15, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

IG: @thedukeoflisbon

Leer también: Cómo hacer agua de café capuchino para la hora de la comida

Beertlan

Si eres todo un apasionado del deporte y la cerveza artesanal, Beertlan es tu mejor opción. Este spot al sur de la CDMX es el tap room oficial de Cervecería OBNI, por lo que la bebida no te hará falta en ningún momento. Además de la transmisión del partido y cerveza artesanal, disfrutarás de una oferta gastronómica pensada para largas jornadas deportivas.

Dirección: Malintzin 165, Local 3, colonia Del Carmen, Coyoacán, CDMX

IG: @beertlan

The Dog House Pub

Si lo tuyo es comentar el partido mientras te tomas una cerveza fría, The Dog House Pub es ideal para ti. Además de pantallas por todos lados y buena bebida, podrás disfrutar de una vibra desenfadada y quizá un poco más tranquila que en otros bares deportivos. Perfecto para los críticos y comentaristas de sofá.

Dirección: Sinaloa 61, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

IG: @thedoghousemx

Leer también: Quiénes no deben comer ajo

Employees Only

Finalmente, si quiere suna experiencia más prmeium, en colaboración con Fever, Employees Only lleva la emoción del Super Bowl a otro nivel. La experiencia dará inicio a las 15:00 y contará con un menú especial y cerveza, por tan solo $700.00 MXN por persona. ¡No te lo pierdas!

Dirección: Vermont 29, Nápoles, Benito Juárez, CDMX

IG: @employees_onlymx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters