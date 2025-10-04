De paseo por las calles de Querétaro, es posible una vasta variedad de lugares para comer churros y gorditas. Y claro que tienes que probarlo todo.

Sin embargo, para esas ocasiones en las que tienes antojo de algo más completo y experiencias culinarias inolvidables, en Menú te compartimos 4 lugares donde comer en Querétaro que para nada te van a decepcionar.

Puerto Carbón

A las afueras de la ciudad, una hora en coche del centro de Querétaro, se encuentra Puerto Carbón, un restaurante queretano que combina lo mejor de la naturaleza con una cocina de humo que te sorprenderá de la mejor manera.

Su concepto se caracteriza por una cocina de humo abierta que experimenta con una gran variedad de sabores, pero la especialidad son los mariscos y los cortes de carne.

No solo puedes ver cómo se preparan los platillos, también puedes disfrutar de la vista.

Dirección: 76100 Santiago de Querétaro, Querétaro.

Cervecería Hércules

Para pasar un rato agradable con amigos y disfrutar de una buena cerveza, Hércules es el mejor lugar posible.

También se ubica a una hora del centro de la ciudad, pero el viaje vale toda la pena. Además de la cervecería/restaurante, cuenta con un hotel ideal para una escapada romántica.

La cocina del lugar se caracteriza por una oferta típica de taberna. Hay carne, salchichas, y hasta tostadas que van de maravilla con todos los tipos de cerveza que se sirven.

Y hablando de cervezas, cuentan con más de 20 tipos de cerveza que sin duda vas a querer probar. Incluso si no eres fan de la cerveza, es toda una experiencia.

Dirección: Av. Hércules Ote. 1, Hércules, Santiago de Querétaro, Qro.

Cava Bocanegra

Más que comida, Cava Bocanegra ofrece experiencias. Su cava de quesos, a más de 20 metros de profundidad, cuenta con una amplia variedad de quesos de leche de cabra, desde frescos hasta curados con más de 3 meses de maduración, que sin duda vas a querer probar.

Puedes reservar catas de quesos y comidas o cenas en su restaurante.

El menú es sencillo, y se caracteriza por sus platillos con toques italianos y mediterráneos. Las ensaladas son deliciosas, pero la estrella del menú son las pizzas; con peras pochadas, jamón serrano, margarita, y todas son memorables.

Las porciones son ideales para compartir con amigos y probar diferentes platos.

Dirección: Carretera Estatal 200 km 50 Fuentezuelas, Tequisquiapan, Qro.

Casa Concheros

Si lo que buscas es un lugar que se especialice en auténtica cocina queretana, Casa Concheros es la opción perfecta.

Puedes llegar caminando desde el centro y disfrutar de la atmósfera despreocupada del lugar.

Los cócteles son frescos y van a la perfección con la comida. La mejor parte es que el sabor sobra y si eres un fan de los platillos picantes, seguro que te vas a enamorar de este lugar. ¡Incluso hay postres picantes!

Dirección: C. 5 de Mayo 109, Centro Histórico, La Cruz, Santiago de Querétaro, Qro.

