Seguro los has visto en muchos restaurantes; su pan es muy diferente al de un sándwich tradicional ya que, lejos de tener una corteza crujiente, cada mordida se siente como el bizcocho de un pan japonés.

Te hablamos de los sandos, un aperitivo que se puede preparar con ingredientes dulces y salados. En cualquiera de sus versiones, ofrecen un sabor auténtico e ideal para reuniones con amigos o simplemente para desayunar en la comunidad de tu casa.

Si aún no los has probado, no te preocupes porque en Menú te compartimos tres recetas para hacer sándwiches japoneses.

Los sandos se distinguen por su pan suave y de sabor ligeramente dulce. Foto: Freepik

¿Qué son los sandos japoneses?

Estos sándwiches japoneses se caracterizan por un pan esponjoso y suave, similar a lo que encontramos en un pastel. No obstante, el bizcocho no es completamente dulce sino que predomina el sabor umami.

Otra diferencia notable ante el pan tradicional es que no tiene orillas; además, su preparación consta de una mezcla de huevo con leche, mantequilla y harina de trigo. En el país nipón recibe el nombre de “shokupan”.

Los sandos pueden rellenarse de frutos, pollo teriyaki, huevo cocido, camarones y hasta chuleta de cerdo. La idea es disfrutar su combinación de texturas y sabores que no se encuentran en otros aperitivos de la misma índole.

3 recetas de sandos caseros

1. Katsu sando

Este es uno sándwiches más famosos en Japón y tiene por protagonista a la chuleta de cerdo empanizada y frita.

Ingredientes:

2 rebanadas de shokupan.

1 chuleta de cerdo sin hueso.

1 taza de harina.

2 huevos batidos.

1 taza de panko.

Sal y pimienta.

1/2 taza de aceite vegetal.

Salsa tonkatsu (se vende en tiendas asiáticas).

Procedimiento:

Pon sal y pimienta en ambas caras de la chuleta de cerdo. En un recipiente, mezcla la harina con huevo y panko. Cubre la chuleta con la mezcla. En una sartén agrega un chorro de aceite y fríe la chuleta. Unta salsa tonkatsu en una de las rebanadas del shokupan. Coloca la chuleta encima y cubre con la otra rebanada del pan. Corta el sándwich a la mitad y disfruta.

Katsu sando. Foto: Unsplash

2. Fruit sando

Este sándwich se sirve en todas las cafeterías de Japón. Tiene un sabor dulce y, por lo general, lleva fresas o uvas.

Ingredientes:

2 rebanadas de shokupan.

1 taza de crema para batir.

1 cucharada de azúcar.

1 taza de tu fruta favorita.

Procedimiento:

En un tazón, bate la crema con el azúcar. Unta una capa generosa de la crema en las rebanadas del shokupan. Coloca las rutas cortadas por la mitad. Une las rebanadas y refrigera por 30 minutos. ¡Listo! Corta por la mitad el sándwich.

3. Tamago sando

Este sándwich también es salado y se vende en tiendas de conveniencia japonesas.

Ingredientes:

2 rebanadas de shokupan.

2 huevos cocidos.

1 cucharadas de mayonesa tipo Kewpie (la encuentras en tiendas asiáticas).

Sal y pimienta.

Procedimiento:

Pela los huevos. En un bowl, aplasta los huevos con un tenedor. Mezcla los huevos con mayonesa, sal y pimienta. Unta la mezcla sobre en las rebanadas del pan. Corta el sando por la mitad y está listo para comerse.

Los sándwiches japoneses pueden convertirse en tu nueva obsesión. Anímate a prepararlos en casa y sorprende a todos con estas delicias que reflejan lo delicioso de la cocina nipona.

