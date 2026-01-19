En México, muchas de nuestras tradiciones giran en torno a la cocina; como la rosca de reyes el 06 de enero, o los tamales el día de la candelaria.

Claro que no es necesario que sea día de la Candelaria para que se te antojen unos ricos tamales. Hoy en Menú, te compartimos una receta super fácil y rápida para que hagas uchepos en casa.

¿Qué es el uchepo?

No solo hay prácticamente un tamal para cada estado, sino, diversos tamales representativos en una sola entidad. Otro tamal insignia de Michoacán es el uchepo, cuyo nombre en purépecha hace referencia al elote, su ingrediente principal.

Foto: Flickr.

Se elabora con granos de elote frescos, molidos y mezclados con manteca, azúcar y canela. De acuerdo con la Chef Cynthia Martínez, el uchepo puede acompañarse de salsa verde o roja, aunque en el restaurante La Conspiración de 1809 se suele servir con crema, queso cotija y salsa de poblano.

Leer también: Para qué sirve ponerle vinagre a las ollas antes de cocinar

¿Es difícil hacer uchepos?

La preparación del uchepo no es tan simple como los ingredientes que lo conforman. Martínez lo califica con un nivel medio-alto, ya que la masa es prácticamente líquida, a diferencia de otros tamales. La clave es acomodarlos cuidadosamente en la vaporera, casi de forma vertical para evitar que se derramen.

Otro detalle está en la elección de las hojas para envolverla. Deben ser firmes, frescas y muy flexibles para contener la mezcla durante la cocción.

Dónde comer: La Conspiración de 1809

Dirección: Allende 209, colonia centro, Morelia, Mich.

Leer también: El truco para recuperar el antiadherente de tu sartén viejo

¿Cómo hacer uchepos en casa?

Te compartimos una receta fácil y rápida de tamales de elote, de la Chef Cynthia Martínez, para que los hagas en casa.

Ingredientes

Elote completo blanco (12 pzas)

Natas (250gr)

Canela recién molida (1 cucharada)

Azúcar (250 gr)

Foto: Flickr.

Preparación

Limpiar los elotes, desgranarlos y guardar las hojas y olotes. Moler con la canela, las natas y el azúcar. Con las hojas guardadas envolver los uchepos. Poner en una vaporera semi recostados sin que se derramen. Dejar en la vaporera alrededor de 3 horas.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters