El arroz es un básico en muchas cocinas y aprender a prepararlo con diferentes recetas permite disfrutar nuevos sabores a la hora de la comida. Una de las versiones más sencillas es "a la jardinera".

Aunque su nombre suena peculiar, se trata de un platillo completo que integra vegetales y eso lo vuelve más saludable. Por eso, en Menú te contamos qué lleva y cómo prepararlo.

El arroz a la jardinera es una receta clásica y perfecta para acompañar cualquier comida. Foto: Freepik

¿Por qué se llama arroz a la jardinera?

El arroz es un grano fundamental en la dieta mexicana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ocupa el cuarto lugar en la ingesta de granos básicos en el país.

Su presencia es tan constante que se considera un ingrediente tradicional, especialmente como guarnición en numerosos platillos, por ejemplo, en pescados, en mole y pollo a la naranja.

Además, este alimento ha prevalecido en la cultura gastronómica de México gracias a recetas adaptadas en los diferentes estados y en las que se incorporan ingredientes locales y técnicas propias.

Particularmente, el arroz a la jardinera recibe su nombre por los colores vivos que aportan los vegetales entre el grano blanco: chícharo, zanahoria, elote, brócoli, jitomate, etcétera, así lo indica el diccionario gastronómico Larousse Cocina.

Los colores del arroz a la jardinera provienen de la mezcla de verduras como zanahoria, chícharos y pimiento. Foto: Freepik

Receta para hacer arroz a la jardinera

Si quieres aprender a cocinarlo para comerlo solo o como guarnición, te dejamos una sencilla receta:

Ingredientes:

1 taza de arroz sin cocer

2 tazas de agua o caldo de pollo

2 cucharadas de aceite

1/2 taza de guisantes

1/2 taza de zanahorias picadas

1/2 taza de pimientos picados

Sal al gusto

1 taza de maíz amarillo

1 cebolla picada

Procedimientos:

Lava el arroz cubriéndolo con agua durante 5 minutos; luego enjuágalo hasta que el agua salga clara y déjalo escurrir.

En una olla, calienta un poco de aceite a fuego alto y fríe el arroz sin dejarlo de mover hasta que tome un tono ligeramente dorado.

Agrega las 2 tazas de agua caliente o caldo de pollo, junto con los trozos de zanahoria, chícharos, pimiento, maíz y cebolla. Mezcla para integrar.

Cocina a fuego lento hasta que el arroz quede tierno y el líquido se haya absorbido por completo.

Sirve caliente y disfruta.

El arroz a la jardinera es una de las versiones más consumidas en México. Foto: Freepik

Esta receta es la versión clásica del arroz a la jardinera, pero puede adaptarse a los ingredientes que tienes en casa y, sobre todo, a tu presupuesto. Si duda, es una opción práctica para el menú diario.

