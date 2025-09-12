Desde hace un par de días, todo el mundo habla sobre el Paquete Económico 2026 y lo que esto supone para los precios de los productos de canasta básica.

Una de las más grandes incógnitas en todo este asunto es el famoso IEPS, y, antes de que pierdas la cabeza, en Menú te explicamos lo que tienes que saber sobre este impuesto indirecto y lo que implica en el costo de productos como los refrescos.

¿Qué es el IEPS?

De acuerdo información publicada por el Gobierno de México y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el IEPS, o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es un impuesto indirecto.

Se trata de un impuesto que deben pagar las personas físicas y morales que enajenen en territorio nacional o importen bienes, realicen juegos, con apuestos y sorteos, exporten alimentos no básicos, y desempeñen alguna actividad relacionada con la comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución de bebidas con alcohol y cervezas, alcohol, cigarros, puros, bebidas energizantes, plaguicidas y alimentos no básicos.

Pero, ¿recuerdas que mencionamos que es un impuesto indirecto? Esto quiere decir que los responsables de todo lo anterior no lo pagan directamente a ningún organismo, sino que se cobra a los clientes y se reporta al SAT.

En palabras sencillas, el IEPS es como un impuesto extra que se aplica a los precios de bebidas con alcohol y cervezas, alcohol, cigarros, puros, bebidas energizantes, plaguicidas y alimentos no básicos. ¿Ya entiendes a dónde va esto?

¿Qué tiene que ver el IEPS con el refresco?

¡Todo! Aunque los refrescos, y demás bebidas azucaradas, formen parte de las mesas de muchos hogares y sean el complemento predilecto para las comidas, los refresco no son un producto de canasta básica.

Por ello, el IEPS también aplica para los refrescos. De hecho, para el 2025, la tasa aplicable de IEPS sobre el precio de las bebidas saborizadas es de tan solo $1.6451 pesos por litro.

El Paquete Económico 2026 propone un aumento de más del 100% para el próximo año. Se estima que para el 2026 la tasa aplicable de IEPS sobre el precio de las bebidas saborizadas sea de 3.0818 pesos por litro.

La pregunta del millón, "¿por qué?"

La respuesta es bastante sencilla. El aumento de la tasa aplicable de IEPS sobre el precio de las bebidas saborizadas, como los refrescos, tiene como objetivo reducir su consumo y recaudar recaudar fondos para aumentar la inversión en salud.

Este aumento no afecta productos de canasta básica por lo que tampoco supone problema una preocupación económica para las familias mexicanas. Por el contrario, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a todos los productos, no aumentará el próximo año.

En resumen

Sí, el precio del refresco , y demás productos no básicos , aumentará según el Paquete Económico 2026 .

, y demás , aumentará según el . No, esto no afecta el precio de la canasta básica .

. Sí, se espera que este impuesto reduzca el consumo de comida chatarra .

. Sí, esos fondos serán usados para financiar programas de salud.

¿Ahora entiendes qué es el IEPS y qué significa para el precio de los refrescos?

