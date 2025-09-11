Cada mañana miles de madres, padres y cuidadores de México se enfrentan a una de las decisiones más pequeñas y, a la vez, más significativas del día: ¿qué poner en la lonchera de sus hijos?

En marzo de 2025, se implementó la Estrategia Nacional "Vivir Saludable, Vivir Feliz”, por parte del Gobierno de México, que busca mejorar la salud y el bienestar de niñas y niños en las escuelas de todo el país.

Esta estrategia restringe la venta de alimentos y bebidas no saludables dentro de las escuelas, incluyendo aquellos productos que tengan sellos o leyendas de advertencia, así como preparaciones poco saludables.

Si bien, esta iniciativa conduce a una mejor nutrición infantil, también propone un reto para las y los cuidadores, quienes deben desarrollar menús adecuados para la alimentación de las infancias, quienes ahora tienen la responsabilidad que, en algún momento, se delegó “involuntariamente” a las empresas de pan empaquetado, frituras y dulces.

Las razones pueden ser muchas. Es más rápido y fácil hacer un sándwich de pan blanco y servir un plato de cereal de figuras animadas que pensar en porciones nutrimentales adecuadas para la edad y talla de las infancias.

Tras la implementación de esta estrategia, resurgieron cuestionamientos que se daban por sentados. ¿Es bueno dar el mismo alimento que las personas adultas comen a las infancias? ¿Realmente un jugo de fruta es saludable? ¿Cuánto me va a costar preparar la comida de mi hija o hijo? ¿Es más caro comer de forma nutritiva?

La doctora Patricia Clark, en representación del Centro Cochrane México de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó, en una presentación de la Facultad de Medicina que, el comer saludable no debería significar un lujo pues, “una dieta saludable puede ser asequible cuando se seleccionan alimentos de temporada y de origen local”.

De hecho la propia Procuraduría Federal del Consumidor estableció una serie de costos promedio de alimentos que las infancias pueden consumir, por ejemplo, en colaciones. El apio, la jícama, el pepino y la zanahoria, tienen un costo que va desde los 15 a los 30 pesos por kilo. Una bolsa de papitas o snacks embolsados de únicamente 35 gramos cuesta alrededor de 25 pesos. En comparación, es más barato, para los bolsillos mexicanos, comer saludablemente. Todo está en el hábito.

Un cambio gradual

Roberto García Raya, licenciado en nutrición, propone en su Tesis de Grado, que los hábitos empiezan desde casa. A raíz de la implementación de la estrategia, se dejó entrever que gran parte de los hábitos de los niños, eran reflejo de los padres. “Si el niño no consume chatarra en la escuela, la va a consumir en casa, si no se limita ese hábito, independientemente de si el lunch es saludable o no”, explica. “Si tú, como padre o madre, tienes hábitos saludables en casa, el niño los aprenderá”.

Si este es el caso, el cambio es gradual. Modificar los hábitos alimenticios no solo es algo díficil para las y los adultos, sino también para las infancias, “muchos pacientes ven mal y se les complican las ‘dietas’, porque parecen prohibir todo, cuando en realidad los cambios son paulatinos, como cuando haces ejercicio, no empiezas cargando muchas libras, empiezas de a poquito”, continúa García Raya.

En línea con Roberto, la doctora Clark detalla que el cambio gradual de la comida ultraprocesada o “chatarra” debe darse en reducir porciones hasta transicionar a un menú más saludable. Además, factores como los alimentos disponibles, el tiempo de preparación y las preferencias, son fundamentales en las elecciones alimenticias. De ahí la importancia de la organización familiar y la planeación de menús nutritivos.

¿Cómo preparar lunches saludables para los niños?

Lo primero a saber es que, no siempre lo mismo que comen las y los adultos, es adecuado para las infancias. Las porciones adecuadas cambian de acuerdo a la talla, requerimientos físicos, sexo, edad, entre otros aspectos. La Licenciada en nutrición y educadora en diabetes por la Universidad Autónoma de Durango, Abril Sofía Arreola Peñaloza, detalla que “La nutrición en todas y cada una de las personas debe ser personalizada, esto incluye a las infancias”.

Es importante que se consulte a expertos en nutrición para tener las porciones adecuadas para cada infante. Cada etapa en la infancia es diferente pero, especialmente en estudiantes pequeños, “la etapa donde se debe enfocar más en la alimentación es en la primaria, a los 6 y 12 años, porque es ahí es donde se crean hábitos, aunque el crecimiento dure hasta los 18, aproximadamente”, explica Abril Arreola.

En términos generales, Arreola comparte que un lunch adecuado para esta etapa de la infancia, debe tener:

Menos alimentos procesados como sea posible (empaquetados)

Debe ser adecuado en proteína como pollo, atún o queso.

Acompañarse de verduras de diferentes colores, como jitomates, pepino, pimiento amarillo, etc.

Fruta, que dará el toque dulce

Grasa de calidad como crema de maní, almendras, nueces o aguacate.

Carbohidratos con fibra integral, que no sean procesados, como avena, papa o camote.

Fuente de proteína extra como leguminosas, frijoles, garbanzos, que además, son más baratas.

Para la bebida, no hay nada mejor que el agua natural. En caso de que estén acostumbrados a las bebidas azucaradas, la nutrióloga recomienda “agua de fruta dulce, que no requiera azúcar extra, como agua de mango o tuna, e ir reduciendo porciones para ir acostumbrando al paladar hasta que prefiera el agua natural”.

Un truco que, además ahorra dinero no solo en despensa, sino en médicos, es elegir frutas y verduras de temporada porque es más económico y aportan nutrientes para cada estación del año. “Por ejemplo, cítricos para el invierno, por su aporte de vitamina C, o frutas con gran porcentaje de agua para el verano”, asegura Arreola.

En caso de que las infancias estén acostumbradas a las chips y tengan una necesidad por comerlas, Abril recomienda “buscar papas con mayor calidad, enfocándose en el tipo de aceite que ocupan como de oliva o aguacate”, aunque no es lo ideal. Otra opción es elegir jicama y pepino con chile piquín y chamoy sin azúcar”.

Como padres hay que buscar lo que funcione, sin olvidar que los hábitos requieren de constancia y paciencia, no solo de las infancias, sino de las y los cuidadores.

¿Qué alimentos sí se pueden encontrar en las escuelas?

Las familias son diversas y se organizan de manera distinta. Hay cuidadores que no tienen el tiempo de cocinar por las mañanas por cualquier situación. En estos casos, las escuelas con servicio de cocina también han cambiado los menús de sus centros de consumo.

Dentro de las escuelas se podrán encontrar: frutas, verduras, semillas, cereales integrales, y agua potable. También habrá guisos tradicionales mexicanos, principalmente aquellos que incluyan ingredientes naturales de acuerdo con la región y la temporada; claro, bajos en sal y azúcar.

Algunos ejemplos de alimentos autorizados para su venta en cooperativas son elotes o esquites sin grasa, palomitas naturales, nueces, alegrías y obleas con pepitas, yogurt natural (sin sellos), ensaladas, tlacoyos de nopales, torta de frijoles con queso, verduras al vapor, tortas de pollo deshebrado, quesadillas de tortillas de maíz y verduras cocidas, entre otros.

No se tapa el sol con un dedo

La realidad es que las escuelas no son solo el punto de venta de alimentos procesados, los hábitos alimenticios se forman desde casa. Aunque la comida chatarra se deje de ofrecer en escuelas y centros educativos, el hogar es el eje de la nutrición infantil.

La obesidad y las enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación no son “cosa de niños” México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y el primero en obesidad en infancias. Si las madres, padres y cuidadores no construyen hábitos alimenticios saludables, los más pequeños del hogar tampoco lo harán.

Recetas saludables para la hora del lunch

Botana saludable

2 porciones. 5 minutos.

Ingredientes

3 zanahorias

1 jícama mediana

1 pepino

Limón, al gusto

Chile piquín sin azúcar, al gusto

Procedimiento

Lava y desinfecta los ingredientes. Una vez limpios retira la piel de la jícama; también de la zanahoria y el pepino si prefieres. Con un rallador o cuchillo, corta en pequeñas tiras las verduras y reserva en un platón. Corta un limón por mitad y añade unas gotas a la fruta para evitar que se deshidrate. Empaca en la lonchera con la otra mitad del limón y un pequeño frasco del chile piquín.

Pechuga y frutos secos

1 porción. 20 minutos.

Ingredientes

1 pza. de pechuga de pollo sin hueso.

1 tza. de jitomates cherry

½ tza. de frutos rojos deshidratados

½ tza. de frutos secos

2-3 hojas de lechuga morada.

1 pizca de sal.

Limón, al gusto.

Procedimiento

En una plancha para cocinar o un sartén antiadherente, cocina la pechuga de pollo con una pizca de sal. Puedes usar un poco de aceite de oliva de ser necesario. Desinfecta la lechuga y toma de 2 a 3 hojas para acompañar la pechuga. Lava los jitomates cherry. Opcionalmente, córtalos por la mitad. En la lonchera, empaca la pechuga, acompañada de la lechuga, los jitomates cherry y espolvorea los frutos rojos deshidratados y los frutos secos por la ensalada.

Sándwich de masa madre con proteína

1 porción. 10 minutos.

Ingredientes

2 rebanadas medianas de pan de masa madre.

½ aguacate

½ jitomate

½ pechuga hervida o 1 lata de atún en agua.

1 hoja de lechuga

1 rebanada de queso fresco con bajo contenido de sodio.

Procedimientos

Lava bien el aguacate, el jitomate y desinfecta la lechuga. Pon a hervir la pechuga de pollo. Una vez lista, deshebra. Si prefieres usar atún, vacía el agua y sirve en un tazón. Rebana el aguacate y el jitomate y acomoda en una de las tapas del pan de masa madre. Toma las hojas de lechuga y ponla en la otra tapa del pan. Encima de la lechuga pon el pollo deshebrado con una pizca de sal, o bien, añade el atún. Finaliza con la rebanada de queso fresco bajo en sodio y empaca en la lonchera.

Agua de temporada

1 porción. 5 minutos.

Ingredientes

1/4 de mango Ataulfo.

1 litro de agua.

Procedimiento

Lava el mando y córtalo en cubos. En una licuadora añade ¼ del mango y un litro de agua. Licúa. Sirve en recipiente o termo de tapa rosca a temperatura ambiente. No hace falta añadir azúcar.

