El aguamiel es una bebida ancestral de origen mexicano, conocida por sus propiedades nutritivas y su relación directa con el maguey, planta emblemática en la cultura mesoamericana.

También se le llama “sirope de maguey” y se valora por su sabor dulce natural y su potencial para beneficiar la salud. Hoy en Menú te explicamos qué es, cómo se obtiene y sus beneficios.

El aguamiel es una alternativa frente a las bebidas procesadas y con azúcares añadidas. Foto: Alan Nájera EL UNIVERSAL

¿Qué es el aguamiel?

El agua miel es el líquido dulce que se extrae directamente del corazón del maguey, también conocido como sirope o chawarmishki. Este fluido es una especie de savia que la planta produce de forma natural.

Aunque comparte nombre con el producto que resulta de hervir o fermentar el aguamiel (como el pulque), en realidad se refiere a la bebida fresca y sin fermentar que se consume directamente o tras un breve proceso de preparación.

Esta bebida es ligeramente espesa, de color claro y sabor dulce con un toque herbal. Se ha consumido por siglos en comunidades rurales de México, especialmente en regiones donde el maguey es parte del paisaje natural, como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

¿Cómo se hace el aguamiel?

Para obtener aguamiel se debe "capar" o raspar el centro del maguey maduro, creando una cavidad donde el líquido se acumula diariamente. Dicho proceso se hace con herramientas tradicionales y requiere cuidado, ya que solo los magueyes con al menos 8 a 12 años.

Una vez recolectada, puede beberse fresca o ser cocida para espesarla ligeramente, dependiendo del uso que se le quiera dar. Es importante destacar que este proceso es artesanal y sostenible si se respetan los ciclos del maguey y se permite la regeneración de la planta.

El aguamiel se extrae del corazón del maguey maduro. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los beneficios de tomar aguamiel?

El aguamiel es valorada por sus cualidades nutricionales. Contiene azúcares naturales (como la fructosa) y minerales (como calcio, hierro, potasio y magnesio). También posee pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y compuestos prebióticos que pueden favorecer la salud digestiva.

Entre los principales beneficios de consumirla se encuentran:

Hidratación natural: Es una excelente alternativa a las bebidas azucaradas industriales.

Fuente de energía rápida: Ideal para personas que realizan actividades físicas o necesitan un impulso energético natural.

Mejora la digestión: Gracias a sus compuestos prebióticos puede ayudar al equilibrio de la flora intestinal.

Aporte de minerales: Su consumo moderado puede complementar la ingesta de nutrientes esenciales.

¿Cuánto aguamiel se puede tomar?

Como toda bebida con azúcares naturales, es recomendable consumir el aguamiel con moderación. Una porción adecuada puede ser de 1 a 2 vasos al día (entre 250 y 500 ml), dependiendo del estado de salud de la persona y su nivel de actividad física.

¡Ojo! No se recomienda su ingesta en personas con diabetes o problemas metabólicos, debido a su contenido de azúcares simples que pueden elevar la glucosa.

