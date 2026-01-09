En un rinconcito oculto en la Roma, se encuentra una de las cafeterías más acogedoras que te vas a encontrar en la zona y hoy en Menú te cotamos todo lo que tienes que saber al respecto. ¡Tienes que conocerla!

Caminando por la Roma, abundan las cafeterías con conceptos creativos y modernos; sin embargo, es fácil pasar por alto esos espacios que se sitúan entre las calles como grietas en el pavimento, y ese es justo el caso de Mise en Print.

Entre arte, aromas, y sabores

A simple vista, Mise en Print asemeja una barra de café, de esas famosas por sus bebidas “para llevar”, pero para nada es el caso.

Foto: El Universal.

Más allá del mostrador, a través de un estrecho pasillo, se encuentra un espacio flanqueado por ilustraciones, posters, y libros en los que la cocina y la comida en sí son los protagonistas.

¿La mejor parte? Gran parte de estos están a la venta, así que te puedes llevar un pedacito de Mise en Print a casa contigo. ¡Pero no se trata de ilustraciones sacadas de internet! Aquí colaboran con artistas locales tanto para la decoración del lugar, que constantemente cambia para darle un giro a la estética, como para ofrecer un espacio en el que pueden vender sus obras.

¡Y eso no es todo! Mientras disfrutas de tus alimentos, puedes tomar alguno de sus libros y quizá leer sobre cocina mexicana, aprender una receta italiana, o hasta conocer un poco sobre la pesca japonesa. La “biblioteca” de Mise en Print pone a disposición de los comensales diversos títulos sobre cocina que van desde recetarios hasta investigaciones sobre todo lo referente a gastronomía, ¡y también están en varios idiomas!

Igualmente, Mise en Print es una editorial autogestiva que produce publicaciones impresas en torno a la alimentación, la cocina y las múltiples formas de interpretarlas; y claro que puedes adquirirlas para llevarlas a casa.

Finalmente, también cuentan con una tienda culinaria en donde podrás adquirir productos artesanales de origen local e internacional que le darán un toque super especial a tus recetas. Nosotros nos enamoramos de la salsa macha, pero también hay distintas variedades de aceite de oliva, fideos, kombucha, y hasta tazas y platos.

¿Qué comer en Mise en Print?

La carta de Mise en Print es concisa, pero variada. Tienen distintas opciones de entre las cuales elegir para bebidas, desayunos, y hasta postres. Además, siempre cuentan con especiales de temporada y el menú fijo se actualiza de acuerdo a la demanda del lugar.

Por ejemplo, recientemente añadieron a la carta especiales de desayuno como:

Sándwich de huevo y tocino

Buttermilk pancakes

Bowl de yogurt

Nosotros probamos los buttermilk pancakes, acompañados de plátano y mantequilla de la casa (con un toque de aceite de oliva), y quedamos encantados con su sabor dulce y saladito a la vez, y claro que la textura esponjosa y ligera que parce derretirse en la boca es un gran plus.

Entre sus opciones fijas de comida encuentras:

Sandwich de roast beef

Grilled cheese sandwich

Sandwich de pechiga de pavo

Pastel de chocolate y aceite de oliva

Cheesecake de yuzu

Y para acompañar, no te olvides de pedir alguna de sus bebidas insignia:

Thai caramel milk tea

Matcha tonic

Matcha berry

Yuzu cold brew

Salty caramel latte

Banana chocomilk

Nosotros probamos el thai caramel milk tea con leche de avena frío y tiene el balance ideal entre algo dulce y fresco para empezar el día. Claro que también tienen otras opciones como soda, kombucha, cerveza de jengibre, y hasta vino en lata.

Foto: El Universal.

¿Ya conocías este rinconcito de café y libros en la Roma?

Mise en Print, cafe and culinary shop

Dirección: Guanajuato 28-b, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

IG: @miseenprint

Horarios: Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 hrs

