Este octubre se anunció a la ganadora del Basque Culinary World Prize, Leticia Landa y en Menú te contamos los detalles.

¿Por qué Leticia Landa ganó el Basque Culinary World Prize 2025?

El Basque Culinary Center reconoce la labor de Landa en La Cocina, un proyecto que lleva más de 20 años apoyando a jóvenes de comunidades marginadas a seguir sus dueños en el mundo de la gastronomía.

Nacida en Texas, hija de padres mexicanos, Leticia Landa, ha dedicado los últimos 16 años de su vida a transformar vidas y apoyar a la comunidad por medio de esta iniciativa con sede en San Francisco, resalta el Basque Culinary Center.

Con respecto a su reconocimiento, el presidente del jurado del Basque Culinary Wolrd Prize expresó que la historia de Leticia Landa "es una muestra de la manera en que la cocina puede ser una poderosa herramienta para la inclusión, independencia económica, y dignidad".

Cabe mencionar que aunque Leticia Landa haya sido anunciada como la ganadora, la ceremonia de premiación no se llevará a cabo sino hasta Noviembre, cuando se hará entrega de los 100 mil euros que, según el comité del Basque Culinary Worls Prize, serán asignados a alguna iniciativa que siga fomentando los valores que se reconocen en el concurso.

¿Qué es el Basque Culinary World Prize?

El Basque Culinary Center creó el Basque Culinary World Prize, para celebrar y reconocer a todas aquellas personas que usan la cocina como medio para transformar comunidades y abrir el camino a las futuras generaciones.

Según palabras del presidente del jurado, "el objetivo es mostrarle el camino a aquellos que sueñan con cambiar sus vidas a través de l trabajo duro, el talento, y la solidaridad".

En su 10° edición, el Basque Culinary World Prize nombró ganadora a Leticia Landa, pero también hizo una mención especial a João Diamante (Rio de Janeiro, Brazil) y Matthew Evans (Tasmania, Australia) por sus contribuciones.

