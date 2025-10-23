Más Información

Trucos infalibles para limpiar tu espejo sin dejar huellas ni marcas

Trucos infalibles para limpiar tu espejo sin dejar huellas ni marcas

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

¿Cuáles son las efemérides de este 23 de octubre?

¿Cuáles son las efemérides de este 23 de octubre?

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

Día del Médico 2025: las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 23 de octubre, según la IA

Día del Médico 2025: las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 23 de octubre, según la IA

[Publicidad]

Este octubre se anunció a la ganadora del Basque Culinary World Prize, Leticia Landa y en te contamos los detalles.

¿Por qué Leticia Landa ganó el Basque Culinary World Prize 2025?

El Basque Culinary Center reconoce la labor de Landa en La Cocina, un proyecto que lleva más de 20 años apoyando a jóvenes de comunidades marginadas a seguir sus dueños en el mundo de la gastronomía.

Nacida en Texas, hija de padres mexicanos, Leticia Landa, ha dedicado los últimos 16 años de su vida a transformar vidas y apoyar a la comunidad por medio de esta iniciativa con sede en San Francisco, resalta el Basque Culinary Center.

Con respecto a su reconocimiento, el presidente del jurado del Basque Culinary Wolrd Prize expresó que la historia de Leticia Landa "es una muestra de la manera en que la cocina puede ser una poderosa herramienta para la inclusión, independencia económica, y dignidad".

Cabe mencionar que aunque Leticia Landa haya sido anunciada como la ganadora, la ceremonia de premiación no se llevará a cabo sino hasta Noviembre, cuando se hará entrega de los 100 mil euros que, según el comité del Basque Culinary Worls Prize, serán asignados a alguna iniciativa que siga fomentando los valores que se reconocen en el concurso.

Leer también:

¿Qué es el Basque Culinary World Prize?

El Basque Culinary Center creó el Basque Culinary World Prize, para celebrar y reconocer a todas aquellas personas que usan la cocina como medio para transformar comunidades y abrir el camino a las futuras generaciones.

Según palabras del presidente del jurado, "el objetivo es mostrarle el camino a aquellos que sueñan con cambiar sus vidas a través de l trabajo duro, el talento, y la solidaridad".

En su 10° edición, el Basque Culinary World Prize nombró ganadora a Leticia Landa, pero también hizo una mención especial a João Diamante (Rio de Janeiro, Brazil) y Matthew Evans (Tasmania, Australia) por sus contribuciones.

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses