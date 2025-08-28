Más Información
Esta noche se celebró la 34º edición del Premio al Mérito Restaurantero, un galardón otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos y Alimentos Condimentados (CANIRAC).
Esta edición, llevada a cabo en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, destacó por reconocer el trabajo de cocineras y cocineros, así como restaurantes que han destacado durante 2025, por su creatividad, servicio, liderazgo, excelencia culinaria y calidad. Simplemente lo mejor de la industria.
Además de la propuesta de sus cocinas, cada uno de los ganadores del premio al mérito restaurantero 2025 fue nominado por ser ejemplo en la cultura restauradora. Más que entregar un premio, esta noche se celebraron trayectorias, y honraron historias.
Los jueces son personalidades de la industria restaurantera, de la gastronomía nacional, proveedores, académicos, consultores, periodistas, publicistas y autoridades.
Ganadores del Premio al Mérito Restaurantero por CANIRAC 2025
- Premio al Mérito Empresarial Restaurantero del Año: Germán González Bernal de Maison Kayser
- Chef del Año: Lupita Vidal de Cevicheria Tabasco
- Premio “Nemesio Diez Riega” a la Persona Joven Emprendedora del Año: Victor Garibay de Fónico
- Premio "Ricardo Muñoz Zurita" a la Chef Joven del Año: Claudia Ruiz Sántiz de Kokono
- Premio “Guenther Mauracher Reich” a la Directora de Cadenas del Año: Lourdes Catalina de León Ayala de Gorditas Doña Tota
- Chef Mexicano Destacado en el Extranjero: Rafael Covarrubias de Hexagon en Canadá
- Cocinera Tradicional del Año: Honorina Arroyo Gómez originaria de Tlaxcala
- Chef Repostera del Año: Michelle Catarata de Galea
- Sommelier del Año: Romina Méndoza
- Barista del Año: Juan Carlos de la Torre de Café Avellaneda
- Mixóloga del Año: Jaime Morales de The Westin Santa Fe
Restaurantes galardonados por CANIRAC 2025
- Premio “José Inés Loredo” a la Cocina Mexicana: Mural de los Poblanos
- Premio “María Aguirre de Arroyo” a la Preservación, Conocimiento y Promoción de la Gastronomía Mexicana: Cascabel
- Premio “Antonio Ariza Cañadilla” a la Comida de Especialidades Extranjeras: La Cocina del Bizco
- Premio “Carlos Anderson” a la Innovación Restaurantera: Crudo de Oaxaca
- Premio “César Balsa” al Restaurante de Hoteles: Orfebre Cocina Artesana de JW Marriott Hotel Monterrey Valle en San Pedro Garza García
- Premio al Compromiso con la Sustentabilidad por un México Verde: Mexica Fé de Mexicali
Además, se hizo también entrega de un Reconocimiento a la Trayectoria de Servicio a todas aquellas personas que han dedicado su vida a llenar corazones y mover todas estas cocinas; sin ellas, nada de esto sería posible.
Y así es como se vivió esta celebración a los ganadores del Premio al Mérito Restaurantero por CANIRAC 2025, un escenario en el que "se reconoce de México para México".
