Esta noche se celebró la 34º edición del Premio al Mérito Restaurantero, un galardón otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Esta edición, llevada a cabo en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, destacó por reconocer el trabajo de cocineras y cocineros, así como restaurantes que han destacado durante 2025, por su creatividad, servicio, liderazgo, excelencia culinaria y calidad. Simplemente lo mejor de la industria.

Además de la propuesta de sus cocinas, cada uno de los ganadores del premio al mérito restaurantero 2025 fue nominado por ser ejemplo en la cultura restauradora. Más que entregar un premio, esta noche se celebraron trayectorias, y honraron historias.

Los jueces son personalidades de la industria restaurantera, de la gastronomía nacional, proveedores, académicos, consultores, periodistas, publicistas y autoridades.

Leer también: Galardonados del Premio al Mérito Restaurantero 2024

Ganadores del Premio al Mérito Restaurantero por CANIRAC 2025

Premio al Mérito Empresarial Restaurantero del Año: Germán González Bernal de Maison Kayser

de Chef del Año: Lupita Vidal de Cevicheria Tabasco

de Premio “Nemesio Diez Riega” a la Persona Joven Emprendedora del Año: Victor Garibay de Fónico

de Premio "Ricardo Muñoz Zurita" a la Chef Joven del Año: Claudia Ruiz Sántiz de Kokono

de Premio “Guenther Mauracher Reich” a la Directora de Cadenas del Año: Lourdes Catalina de León Ayala de Gorditas Doña Tota

de Chef Mexicano Destacado en el Extranjero: Rafael Covarrubias de Hexagon en Canadá

de en Canadá Cocinera Tradicional del Año: Honorina Arroyo Gómez originaria de Tlaxcala

originaria de Tlaxcala Chef Repostera del Año: Michelle Catarata de Galea

de Sommelier del Año: Romina Méndoza

Barista del Año: Juan Carlos de la Torre de Café Avellaneda

de Mixóloga del Año: Jaime Morales de The Westin Santa Fe

Leer también: Cuánto cuesta comer en los restaurantes ganadores de la Guía Michelin

Restaurantes galardonados por CANIRAC 2025

Premio “José Inés Loredo” a la Cocina Mexicana: Mural de los Poblanos

Premio “María Aguirre de Arroyo” a la Preservación, Conocimiento y Promoción de la Gastronomía Mexicana: Cascabel

Premio “Antonio Ariza Cañadilla” a la Comida de Especialidades Extranjeras: La Cocina del Bizco

Premio “Carlos Anderson” a la Innovación Restaurantera: Crudo de Oaxaca

de Premio “César Balsa” al Restaurante de Hoteles: Orfebre Cocina Artesana de JW Marriott Hotel Monterrey Valle en San Pedro Garza García

de en San Pedro Garza García Premio al Compromiso con la Sustentabilidad por un México Verde: Mexica Fé de Mexicali

Además, se hizo también entrega de un Reconocimiento a la Trayectoria de Servicio a todas aquellas personas que han dedicado su vida a llenar corazones y mover todas estas cocinas; sin ellas, nada de esto sería posible.

Y así es como se vivió esta celebración a los ganadores del Premio al Mérito Restaurantero por CANIRAC 2025, un escenario en el que "se reconoce de México para México".

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters