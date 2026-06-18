Hoy se llevará a cabo el segundo encuentro de la Selección Mexicana en el estadio Guadalajara (Akron). En esta ocasión, su rival es la Selección de Corea del Sur y, aunque hemos visto todos estos días muestras de afecto y hermandad entre ambas aficiones, no cabe duda que todos queremos que gane México.

Si tu corazón se encuentra dividido entre tus "oppas" de los Taegeuk Warriors y la selección nacional de México, no te preocupes, puedes apoyar a ambos con un rico plato de birriamen.

Como sabes, la birria es uno de los platillos más emblemáticos de Jalisco, estado donde se encuentra una de las ciudades sede del Mundial 2026: Guadalajara, lugar en el que hoy se disputará el partido.

Por otra parte, el ramen o ramyeon es una de las preparaciones más populares de Corea del Sur. Así es que no hay mejor combinación de ambos platillos y culturas que el birriamen.

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¿Dónde comer birriamen en la CDMX?

Birria Colorado

Ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en Río Lerma 218, este restaurante es sencillo pero con una gran variedad de opciones que giran alrededor de la birria.

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Cuentan con la tradicional birria, quesabirrias, pizzabirria, taquitos suaves, dorados y hasta flautas; y no podía faltar el birriamen hecho con consome de res, adobo, birria de res, pasta ramen y sus guarniciones.

Birria Colorado. Foto: Instagram

Gori Gori Ramen

Este concepto nacido en la pandemia cambió la forma en que comíamos ramen gracias a su original y práctica presentación en vaso. Su birriamen está hecho con jugosa birria de res estilo Baja bañada en caldo, acompañado por fideos, cilantro, cebolla y limón.

Además del birriamen, también puedes disfrutar del clásico ramen, esquites y el gori suadero: noodles sin caldo con carnita de suadero. Aunque Gori Gori Ramen nació como una dark kitchen, cuentan con una sucursal en Jalisco 145 esq. Revolución.

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Gori Gori Ramen Mexicano. Foto: Instagram

La Buena Birria

Con tres sucursales en las colonias Hipódromo, Nápoles, esta birriería tenía que tener su versión de birriamen, el cual está hecho con pasta de ramen, mucha carnita y su rico caldo de birria de res.

Los jueves tienen promoción 2x1 y, además del birriamen puedes encontrar la típica birria, solo caldito, quesabirrias, birriaquiles y burrito de birria.

La Buena Birria. Foto: Instagram

Birria La Cuevita

En Av. Yucatán 26, en la colonia Hipódromo se encuentra Birria La Cuevita, aquí encontrarás todo tipo de preparaciones con birria: tacos, chilaquiles, quesabirrias... en el caso de su birriamen se prepara con birria de res, caldito, fideos de ramen y sus complementos.

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Delicioso birriamen con birria de res, caldito, fideos de ramen y sus complementos. Foto: tripadvisor

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