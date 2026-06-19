Desde 1972 se oficializó el tercer domingo de junio para celebrar el Día del Padre, una oportunidad para reconocer a quienes acompañan, enseñan y construyen memorias familiares: los papás.

En México, la cocina ocupa un lugar central en las reuniones familiares y este día tan especial no podía ser la excepción. Por ello, el chef Leonardo Vargas y los practicantes de Fundación Herdez, Josué Martínez y Alejandro González, comparten esta selección de recetas especialmente pensadas para preparar en compañía de papá en esta fecha y degustar juntos.

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Refresh del norte (Aguachile de cecina)

Porciones: 7-8

Tiempo de marinado: 90 min

Tiempo de preparación: 20 min

Ingredientes

500 g de cecina de res

250 ml de jugo de limón

3 pzas. de chile habanero

500 g de tomate

½ pza. de cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 pza. de pepino

1 pza. de cebolla morada

4 pzas. de rábano

50 g de cilantro

2 pzas. de aguacate

Al gusto: aceite de oliva y sal de grano

Preparación

Lava y desinfecta perfectamente todos los ingredientes que lo necesiten.

Corta la cecina en cubos pequeños y marina con el jugo de limón dentro del refrigerador por 90 minutos.

Tatema los chiles habaneros directo al fuego hasta que tomen color negro y aspecto tostado. Retira, deja enfriar y pulveriza hasta lograr una ceniza.

Corta en cuartos la cebolla blanca y asa en una sartén junto con el ajo y los tomates. Lleva a la licuadora con la mitad del cilantro, sazona con sal y un toque de la ceniza de habanero. Reserva.

Escurre la cecina y mezcla en un tazón con la salsa de tomate, el rábano, el pepino en cubos pequeños, la cebolla morada en tiras delgadas y el resto del cilantro finamente picado. Da el toque final con un chorrito de aceite de oliva y sal de grano al gusto.

Sirve y acompaña con rebanadas de aguacate y un extra de la ceniza de habanero para decorar.

Tip del chef: si deseas llevar esta receta al siguiente nivel y conseguir un sabor ahumado espectacular, se recomienda tatemar las verduras y el habanero en un asador con carbón.

Un aguachile diferente y delicioso. Foto: cortesía Fundación Herdez

Corazón de la brasa (Tuétanos asados)

Porciones: 2

Tiempo de preparación: 30 min

Ingredientes

2 kg de tuétano (cortados a la mitad a lo largo)

6 pzas. de cebolla cambray

2 pzas. de tortillas de maíz

10 g de sazonador de tu preferencia

Al gusto: Salsa de guacamole Herdez®

Al gusto: sal y pimienta

Preparación

Lava y desinfecta todos los ingredientes que lo necesiten. Corta la mitad del rabo de las cebollas cambray y reservar.

Prepara el asador y prende el carbón hasta lograr una temperatura media-alta con brasas estables.

Sazona los tuétanos por el lado de la médula con el sazonador de tu preferencia, sal y pimienta al gusto.

Envuelve los tuétanos individualmente en papel aluminio. Coloca en la parrilla con el hueso hacia abajo y cocina hasta que la médula esté suave, burbujeante y completamente cocida.

Asa las cebollas cambray directamente en la parrilla, voltea constantemente hasta que queden bien tatemadas y suavizadas.

Tuesta las tortillas de maíz a fuego directo sobre las brasas hasta que queden bien crujientes, formando unas tostadas perfectas.

Unta una capa generosa de salsa de guacamole sobre cada tostada, retira el tuétano del aluminio y agrega la médula calientita encima con ayuda de una cuchara.

Acompaña las tostadas de tuétano con las cebollitas cambray asadas para el contraste perfecto.

Tip del chef: agregar unas gotas de jugo de limón directamente sobre el tuétano asado justo antes de morder la tostada; esto ayudará a cortar un poco la grasa y le dará un toque de frescura espectacular.

Un taco de tuétano calientito es delicioso. Foto: cortesía Fundación Herdez

Paloma de sandía

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes

60 ml de tequila

60 ml de pulpa de sandía

30 ml de jugo de limón

1 toque de refresco de toronja

Al gusto: chamoy líquido y en polvo

Al gusto: Hielo

Preparación

Lava y desinfecta todos los ingredientes que lo necesiten.

Escarcha un vaso con el chamoy líquido y en polvo. Agrega hielo al gusto.

Mezcla todos los ingredientes en el vaso.

Mezcla suavemente para integrar.

Tip del chef: congela la pulpa de sandía antes de mezclarla para obtener un toque mucho más refrescante y una textura tipo smoothie espectacular.

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Un trago muy refrescante y sencillo. Foto: cortesía Fundación Herdez

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