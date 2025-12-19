El último mes del año siempre está lleno de alegría y colores; sin embargo, en ocasiones también supone un gasto más grande de lo que podrías tener contemplado.

En Menú, nos gusta formar parte de tus celebraciones navideñas y, en ocasiones anteriores, te hemos compartido algunas recetas tradicionales para hacer inolvidable tu cena navideña. Pero también nos preocupamos por tu economía, así que aquí te dejamos un análisis de cuánto cuesta hacer romeritos para Navidad en 2025.

Así que toma nota y arma tu presupuesto.

¿Qué llevan los romeritos?

De acuerdo con la receta de romeritos compartida por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, los romeritos, al menos tradicionalmente, se preparan con:

Romeritos (quelites)

Papas

Camarones secos

Mole

Nopales

Chocolate (opcional)

Foto: Flickr.

¿Cuánto cuesta hacer romeritos en 2025?

Aquí te dejamos el precio de cada ingrediente en CDMX según la base de datos Quién es Quién en los Precios, perteneciente a Profeco.

Romeritos

Mínimo: 1 kg, sin marca, en Wal-Mart - $14.90

Máximo: 1 kg, sin marca, en Mega Soriana - $29.90

Promedio: $22.80

Papa

Mínimo: 1 kg, sin marca, en Superissste - $12.90

Máximo: 1 kg, sin marca, en Wal-Mart Express - $29.90

Promedio: $26.60

Camarones secos

El precio del camarón es aún más variado, pero aquí te dejamos los precios en algunos de los principales supermercados de la CDMX.

Barajas (150 g), en Bodega Aurrera - $59.00

La Sanitaria (150 g), en Chedraui - $70.00

Che Che Che (100 g), en H-E-B México - $68.90

Mole

Mínimo: 235 g (rojo en pasta), Doña María, en Bodega Aurrera - $42.00

Máximo: 235 g (rojo en pasta), Doña María, en Mega Soriana - $52.90

Promedio: $47.20

Nopales

Mínimo: 1 kg, sin marca, en Bodega Aurrera - $39.90

Máximo: 1 kg, sin marca, en Soriana super - $43.90

Promedio: $41.70

Chocolate en tablilla

Mínimo: 540 g (en tablilla), Ibarra, en Superissste - $130.00

Máximo: 630 g (en tablilla), Abuelita, en Soriana Super - $169.00

Promedio: $151.80

Entonces, es posible concluir que, usando cantidades mínimas de cada producto, hacer romeritos para la cena de navidad en 2025 tiene un costo total aproximado de por lo menos $290.10; sin incluir el camarón seco, pues el precio varía demasiado según la marca y supermercado.

Foto: Flickr.

