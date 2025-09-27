La guayaba, fruta favorita de muchos mexicanos, se convierte en otoño en un fruto de temporada ideal para incorporarse a la dieta gracias a su sabor dulce y a los múltiples beneficios que aporta a la salud.

Si deseas incluirla en tu alimentación diaria, en Menú te compartimos los precios de esta fruta en México para que los tomes en cuenta en tu próxima despensa.

La guayaba destaca como una fruta completa, accesible y rica en nutrientes esenciales para el bienestar diario. Foto: Pixabay

¿Por qué comprar guayaba durante el otoño?

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante octubre, mes característico del otoño, se encuentran en temporada frutas como la mandarina, el higo, la manzana y la guayaba.

Esta última destaca por su sabor dulce y refrescante, y es ampliamente consumida en estas fechas de manera natural, en aguas frescas, conservas, jaleas, mermeladas e incluso en dulces típicos.

No es casualidad que la guayaba sea una de las frutas favoritas. De acuerdo con el Hospital Universitario Mutua Terrassa, el otoño proporciona productos ricos en vitaminas y minerales, como vitamina C y betacarotenos, que ayudan al cuerpo a adaptarse a las bajas temperaturas y a los días más cortos.

Aunque hoy en día es posible encontrar casi cualquier fruta durante todo el año, consumir productos de temporada brinda beneficios especiales, ya que cubren de manera más adecuada los requerimientos del cuerpo durante cada estación.

La guayaba es una fruta de temporada en otoño y sus precios varían según el mercado en México. Foto: Freepik

Además, su consumo resulta más sostenible, pues su maduración y crecimiento no dependen de métodos artificiales. Elena de la Fuente Hidalgo, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirón Salud San José, explica que las frutas y verduras de otoño son ricas en antioxidantes, los cuales refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a prevenir resfriados o los efectos del cambio de estación.

En el caso de la guayaba, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que es una de las frutas con mayor aporte de vitamina C, incluso por encima de la naranja. También ofrece otros beneficios como:

Rica en fibra, favorece la digestión.

Fuente de antioxidantes que combaten el daño celular y previenen enfermedades crónicas.

Contribuye a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Incorporar guayaba en la dieta diaria permite disfrutar de estos beneficios nutricionales. Conocer las mejores opciones de compra ayuda, además, a cuidar la salud y el bolsillo de los consumidores.

La guayaba aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, además de ser una fruta económica de temporada. Fuente: Freepik.

¿Cuánto cuesta actualmente el kilo de guayaba?

Una de las herramientas más efectivas para conocer el precio de productos de la canasta básica en México es el sitio web de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Quién es Quién en los Precios.

De acuerdo con la Profeco, este programa permite comparar precios de diferentes establecimientos para tomar mejores decisiones de compra, considerando que la información se actualiza constantemente con los cambios del mercado.

En el caso de la guayaba, según los datos de la última semana de septiembre, el precio por kilo en la Ciudad de México oscila entre los $35 y los $69.

Los costos más bajos se registran en mercados públicos como el de San Bartolo Atepehuacan, en Gustavo A. Madero, y el Mercado Tlatilco, en Azcapotzalco. En contraste, cadenas de autoservicio como Chedraui, Sumesa, La Comer y Soriana reportan precios a partir de los $39.

El precio del kilo de guayaba en México va de los $29 a los $89, según datos de Profeco. Foto: Freepik

Los valores más elevados corresponden a tiendas Wal-mart Express en alcaldías como Tlalpan y Benito Juárez. En cuanto al resto del país, el rango va de los $29 por kilo en Monterrey hasta los $89 en Baja California.

Por otro lado, la Profeco comparte en su blog oficial algunas recomendaciones para conservar mejor frutas como la guayaba: consumirlas lo más pronto posible, evitar almacenarlas junto a frutas que liberan etileno (como plátano, pera o tomate), protegerlas de golpes, plagas o temperaturas extremas, y refrigerarlas hasta por cinco días cuando ya estén maduras pero firmes.

La guayaba no solo es una fruta accesible y nutritiva, también representa una opción de temporada con variaciones de precio que pueden aprovecharse según el lugar de compra. Conservarla adecuadamente permite disfrutar al máximo de su sabor y beneficios para la salud sin afectar el bolsillo.

Conservar adecuadamente la guayaba ayuda a mantener su frescura y aprovechar mejor sus nutrientes. Foto: Pexels

