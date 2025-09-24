El sabor y la gastronomía de Cotija se reunirán en la octava edición de la Feria de la Tostada y en Menú te compartimos todo lo que tienes que saber al respecto.

No te puedes perder este evento que, como resalta el Gobierno de Cotija, "resalta la tradición, el sabor y la calidez de nuestra gente".

¿Por qué ir a la Feria de la Tostada 2025?

La Feria de la Tostada 2025 en Cotija se realizará del 25 al 28 de septiembre en su plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Nancy Zepeda Maldonado, directora de Turismo del municipio, señaló en rueda de prensa que Cotija "no solo es su queso, sino una amplia riqueza gastronómica que turistas y visitantes podrán disfrutar".

Foto: Cortesía.

“Para este año esperamos la afluencia de 10 mil personas en los cuatro días, [equivalente a] una derrama económica aproximada de 1.2 millones de pesos”, comentó Zepeda Maldonado.

Y si apoyar el comercio local no te convence, déjanos decirte que las expositoras y personas a cargo de la vendimia en la Feria serán mujeres cocineras michoacanas. Algunas de ellas tienen más de 50 años de experiencia en lo que hacen, así que es la oportunidad perfecta para probar tostadas que no encontrarás en ningún otro lado.

¿Qué habrá en la Feria de la Tostada 2025?

Juan Salvador Galván, regidor de comercio de Cotija, agregó que para este año se tiene confirmada la participación de 35 personas que prepararán tostadas de tinga, cueritos, hígado, entre otros ingredientes que sorprenderán a más de uno.

Foto: Cortesía.

Guadalupe Maldonado Sandoval, quien elabora tostadas, afirmó que "esta labor es un verdadero oficio que deja como satisfacción deleitar el paladar de los asistentes". Además, todas las tostadas de festival estarán a la venta y tendrán un costo de $35 pesos en adelante.

