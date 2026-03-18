Cada vez es más común que los hogares incluyan a un animal de compañía. Perros, gatos y otras mascotas se han convertido en parte de la familia y en compañeros cotidianos para millones de personas. Pero más allá del cariño y la compañía que brindan, surge una pregunta importante: ¿tener una mascota aporta beneficios para la salud?

¿Cuáles son los beneficios de tener mascotas?

Diversas investigaciones y autoridades en salud coinciden en que sí. Convivir con una mascota puede favorecer tanto el bienestar físico como el emocional. De acuerdo con los Servicios de Salud Mental de la Secretaría de Salud, las mascotas promueven la convivencia, ayudan a reducir el riesgo de ansiedad y depresión y fomentan hábitos saludables.

Además, actividades cotidianas como pasear a un perro implican movimiento y ejercicio. Esta actividad física contribuye a disminuir la probabilidad de desarrollar sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes.

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En un comunicado de la Secretaría de Salud de México del 21 de julio de 2024, la entonces directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Evalinda Barrón Velázquez, explicó que las mascotas contribuyen al cuidado de la salud física y mental porque estimulan la atención y la interacción social, al tiempo que mejoran el estado de ánimo.

La especialista también destacó que los animales de compañía pueden ayudar a aliviar o controlar síntomas asociados con la soledad, el estrés o la tristeza, particularmente en personas que viven con trastornos como ansiedad o depresión.

Según Barrón Velázquez, existe evidencia de que quienes conviven con una mascota tienen menos probabilidades de padecer depresión. La presencia de un animal brinda consuelo y un sentido de propósito que ayuda a regular las emociones. Además, el cuidado diario como alimentarlo, pasearlo o atender sus necesidades, aporta estructura y crea una rutina en la vida de las personas.

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¿Qué dice la ciencia sobre las mascotas y la salud?

La ciencia también ha explorado la relación entre los animales de compañía y el bienestar humano. En el libro “Tener mascotas y riesgo cardiovascular: una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón”, el médico clínico y profesor de Medicina del Baylor College of Medicine, Glenn Levine, señala que tener una mascota puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular y fomentar mayores niveles de actividad física.

Por otro lado, un estudio realizado por Aliya Khalid y Saadia Dildar de la Government College University de Lahore, publicado en el Boletín de interacción humano-animal, encontró que la convivencia con mascotas produjo una reducción significativa del estrés y un aumento en el estado de ánimo positivo.

La investigación también reveló que, aunque tanto personas con mascotas como sin ellas experimentaron beneficios al interactuar con animales, quienes convivían regularmente con uno obtuvieron efectos más marcados en su bienestar emocional.

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