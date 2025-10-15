Álamo.— Yaira Victoria Céspedes Argüelles iba a cumplir este miércoles 25 años de edad; ayer fue encontrada sin vida en el interior de su casa de la colonia Heroica, en Álamo Temapache.

Ella es una de las víctimas que dejó la tragedia por las intensas lluvias e inundaciones registradas en este municipio, el más afectado de la zona norte del estado de Veracruz.

Los vecinos localizaron el cuerpo de Yaira Victoria dentro de su domicilio, en la calle Guanajuato, cuando realizaban labores de remoción de lodo y escombros.

Al abrir la puerta de su casa de material y color azul, uno de ellos encontró el cuerpo de Yaira, contó uno de los vecinos.

Entre lágrimas, la señora Virginia Céspedes Argüelles relata a EL UNIVERSAL que su hija Yaira le mandó el jueves pasado un mensaje por WhatsApp, cuando caían las lluvias torrenciales, pero después no volvió a saber más de ella.

Relata que el viernes salió de su casa en la comunidad de Naranjo Dulce, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, pero hasta el domingo pudo llegar a Álamo Temapache para buscar a su hija.

“A mí me mandó un mensaje el jueves y después perdimos la señal, ya no había luz ni señal, no hubo nada”, detalla.

Virginia Céspedes dijo que su hija Yaira le mandó el jueves pasado un mensaje por WhatsApp cuando caía la lluvia, pero después no volvió a saber más de ella. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Dice que sus vecinos la vieron en el centro de la localidad, por lo que pensó que tal vez se había resguardo en un albergue temporal.

Sin embargo, la mañana de ayer martes localizaron a Yaira Victoria sin vida.

“Quién sabe cómo fue, porque todos dicen que la vieron en el centro. La verdad, no sé, solamente Dios sabe cómo pasó”, lamenta la madre. La señora Virginia recuerda a su hija como una mujer alegre y trabajadora y sólo pide a las autoridades que le ayuden a trasladar el cuerpo a la comunidad de Naranjo Dulce para darle sepultura, pues allá se encuentra su familia.

“Pido a las autoridades que me ayuden a trasladarla a Naranjo Dulce, municipio de Ixhuatlán de Madero, allá la quiero enterrar, porque allá está su familia por parte de su papá”, expresa la mujer.

Desde hace algunos años, Yaira Victoria vivía con su pareja en el municipio de Álamo Temapache, pero trabajaba en un fábrica maquiladora de Reynosa, Tamaulipas, como muchos de los habitantes de la zona norte de Veracruz que migran a la frontera en busca de mejores oportunidades.

Nunca llegó el forense

Pese a que el cuerpo de Yaira Victoria fue encontrado durante la mañana por sus vecinos, hasta el cierre de esta edición no había llegado a la casa ni la Fiscalía General de Veracruz ni el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxpan, ya que Álamo Temapache no tiene Semefo.

Personal de la Marina y de la Guardia Nacional llegó al lugar donde se encontraba el cadáver, pero no se lo entregaron a la señora Virginia Céspedes para que pudiera trasladarlo, pues dijeron no tener facultades para ello.

Personal de la Marina y la Guardia Nacional resguardaron ayer la casa donde fue encontrado el cuerpo de Yaira Victoria, en espera de que llegara el Servicio Médico Forense. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“En su cabeza le pegó un mueble, y no se sabe si fue accidental o se lo provocó alguien”, por ello el cuerpo no se podía entregar hasta que llegaran peritos del Servicio Médico Forense, dijo uno de los agentes de la Guardia Nacional que ayer resguardaba el lugar. La familia de Yaira Victoria, con ayuda de vecinos, aceleró los trámites en una funeraria, que llegó con el féretro al domicilio de la joven en una camioneta que cruzó agua estancada y lodo, pero pasaron las horas y no se pudo llevar el cuerpo para su preparación, pues no habían concluido los trámites legales.

A decir de uno de los trabajadores, los muertos por las lluvias se están entregando a sus familiares sin trámite alguno, debido a la emergencia y la saturación del Servicio Médico Forense de Tuxpan.

“Hasta muertos por causas naturales los están entregando sin trámites, yo no sé por qué aquí no dejan levantarme a la muchacha, yo ya traigo el líquido y todo para preparar el cuerpo”, dijo molesto.

Mientras pasaban las horas, la señora Virginia se lamentaba por no haber podido llegar antes para buscar y encontrar a su hija.

“Eran tres hijos y ahora ya nada más son dos. Le gustaba todo lo que fuera diversión, muy alegre. Mañana cumplía años”, decía la mujer entre llanto, mientras sus familiares trataban de consolarla.

“Tienes que ser fuerte porque tienes a tus demás hijos aquí”, le decían algunos, mientras se organizaban para la despedida de Yaira Victoria en la comunidad de Naranjo Dulce, ubicada a unos 40 minutos de Álamo Temapache, donde sus habitantes batallan para salir adelante de la que, consideran, es la peor tragedia provocada por las lluvias en esta localidad del norte de Veracruz.

Hasta anoche, la cifra oficial de víctimas era de 29 fallecidos y 18 no localizados en el estado, sin contar el caso de Yaira Victoria.

Una funeraria llegó con el féretro, pero no se pudo llevar el cuerpo para prepararlo para su funeral. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL