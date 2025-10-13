El pasado fin de semana, diversas comunidades en estados como Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo se vieron afectadas debido a severas inundaciones provocadas por fuertes y lluvias y el desbordamiento de un río.

Hasta el momento, el gobierno federal reportó que 48 personas han perdido la vida por los desastres ocasionados por las fuertes precipitaciones.

Debido a esto, miles de personas se encuentran incomunicadas y con diversas pérdidas, tanto materiales como de sus seres queridos.

Por ello, la Agencia de Transformación Digital anunció a través de redes sociales las acciones de apoyo por parte de CFE, Altán y otros operadores telefónicos privados para recuperar conectividad en las zonas afectadas.

¿Qué compañías están en el programa de ayuda?

De acuerdo con el post, CFE, Altán Redes, Telcel, AT&T, Bait y Sam's Club forman parte del inicio de reconectividad para las y los damnificados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro.

Entre las acciones que están llevado a cabo, se encuentran:

Altán otorgó gratuitamente paquetes con 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS, a 54 mil 20 personas usuarias de 68 operadoras móviles virtuales

otorgó gratuitamente paquetes con 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS, a 54 mil 20 personas usuarias de 68 operadoras móviles virtuales AT&T llamadas y mensajes ilimitados para las zonas afectadas, sin necesidad de recarga

llamadas y mensajes ilimitados para las zonas afectadas, sin necesidad de recarga CFE iniciará con la entrega de 12 mil 280 chips gratuitos en sus centros de atención a clientes de las zonas afectadas, con paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS

iniciará con la entrega de 12 mil 280 chips gratuitos en sus centros de atención a clientes de las zonas afectadas, con paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS Bait está entregando mil 800 chips gratuitos en la tienda Sam’s Club de Poza Rica y brindó a sus clientes en zonas afectadas paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS

está entregando mil 800 chips gratuitos en la tienda Sam’s Club de Poza Rica y brindó a sus clientes en zonas afectadas paquetes de 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS Telcel brindó roaming gratuito para los municipios damnificados, especialmente para Veracruz

Se informa sobre las acciones de apoyo por parte de CFE, Altán y operadores privados para recuperar conectividad en las zonas afectadas por las intensas lluvias:



— Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) October 13, 2025

