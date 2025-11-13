Más Información

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF

Dan banderazo de salida a El Buen Fin 2025; calculan ventas por 200 mil millones de pesos

La ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, durante todo el día y la noche de este jueves.

La capital veracruzana quedó prácticamente paralizada y miles de en avenidas principales y calles secundarias.

Algunos trayectos que normalmente se realizan en 30 a 45 minutos, los automovilistas debieron estar en el tráfico hasta 2 o 3 horas.

Los cientos de ciudadanos afectados atribuyeron el colapso vial a obras de compostura del puente Las Trancas, una edificación realizada en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Decenas de autos esperan en largas filas para llegar a sus destinos (13/11/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez
El cierre de dos carriles de dicho puente, ubicado en la zona metropolitana de Xalapa y Emiliano Zapata, provocó severos caos viales durante la mañana y tarde.

Sin embargo, por la noche el problema se agravó y vialidades como Lázaro Cárdenas, Rafael Murillo Vidal, Circuito Presidentes y Rebsamen quedaron colapsadas por horas, con vehículos sin avanzar.

En la mayoría de los cruceros había una ausencia total de , por lo que los ciudadanos se las arreglaban solos.

Xalapa es una de las ciudades del país que tiene uno de los mayores números de automóviles por cada cien mil habitantes y su vialidad es lo que llaman como "un plato roto".

