La ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, colapsó vialmente durante todo el día y la noche de este jueves.

La capital veracruzana quedó prácticamente paralizada y miles de vehículos atorados en avenidas principales y calles secundarias.

Algunos trayectos que normalmente se realizan en 30 a 45 minutos, los automovilistas debieron estar en el tráfico hasta 2 o 3 horas.

Los cientos de ciudadanos afectados atribuyeron el colapso vial a obras de compostura del puente Las Trancas, una edificación realizada en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Lee también Yucatán mantiene bajo control brote de gusano barrenador, asegura Joaquín Díaz Mena; 90% de animales afectados, ya están recuperados, dice

Decenas de autos esperan en largas filas para llegar a sus destinos (13/11/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez

El cierre de dos carriles de dicho puente, ubicado en la zona metropolitana de Xalapa y Emiliano Zapata, provocó severos caos viales durante la mañana y tarde.

Sin embargo, por la noche el problema se agravó y vialidades como Lázaro Cárdenas, Rafael Murillo Vidal, Circuito Presidentes y Rebsamen quedaron colapsadas por horas, con vehículos sin avanzar.

En la mayoría de los cruceros había una ausencia total de elementos de tránsito, por lo que los ciudadanos se las arreglaban solos.

Xalapa es una de las ciudades del país que tiene uno de los mayores números de automóviles por cada cien mil habitantes y su vialidad es lo que llaman como "un plato roto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr