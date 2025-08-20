Más Información
Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso
Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
La fuerte tormenta que cubrió buena parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara causó varias horas de colapso vial en avenidas como López Mateos, Colón, 8 de Julio, Lázaro Cárdenas, Juan Pablo II y Niños Héroes, entre otras; además, la Línea 1 del Tren Ligero interrumpió el servicio por los encharcamientos en algunos puntos de su recorrido hacia el sur de la ciudad.
En la zona de Los Arcos del Milenio, donde confluyen las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, policías de Guadalajara rescataron a una persona que subió al toldo de su auto cuando el agua alcanzó las ventanillas; en la zona del Mercado de Abastos, cercana a ese punto, se reportaron inundaciones y vehículos arrastrados.
Lee también Desalojan a 50 personas por conato de incendio en clínica del ISSSTE en Culiacán; no se reportan lesionados
Varias de las calles que bajan hacia el centro de Guadalajara, como López Cotilla y Pedro Moreno, se convirtieron en ríos que obligaron a los automovilistas a detenerse e invadir las banquetas.
Hasta el momento no se han registrado personas heridas, muertas o desaparecidas, pero el caos vial en la ciudad continúa en varios puntos donde las vialidades siguen anegadas.
En alerta carretera en Sonora por daños de lluvias; tránsito entre Bavispe y Bacerac queda interrumpido
afcl/LL