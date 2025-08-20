La fuerte tormenta que cubrió buena parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara causó varias horas de colapso vial en avenidas como López Mateos, Colón, 8 de Julio, Lázaro Cárdenas, Juan Pablo II y Niños Héroes, entre otras; además, la Línea 1 del Tren Ligero interrumpió el servicio por los encharcamientos en algunos puntos de su recorrido hacia el sur de la ciudad.

En la zona de Los Arcos del Milenio, donde confluyen las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, policías de Guadalajara rescataron a una persona que subió al toldo de su auto cuando el agua alcanzó las ventanillas; en la zona del Mercado de Abastos, cercana a ese punto, se reportaron inundaciones y vehículos arrastrados.

Lee también Desalojan a 50 personas por conato de incendio en clínica del ISSSTE en Culiacán; no se reportan lesionados

Varias de las calles que bajan hacia el centro de Guadalajara, como López Cotilla y Pedro Moreno, se convirtieron en ríos que obligaron a los automovilistas a detenerse e invadir las banquetas.

Hasta el momento no se han registrado personas heridas, muertas o desaparecidas, pero el caos vial en la ciudad continúa en varios puntos donde las vialidades siguen anegadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL