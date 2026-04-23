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Reynosa, Tamaulipas. -Una cargado con combustible, volcó sobre la carretera Reynosa-Monterrey por lo que fue necesario el cierre de esta importante arteria.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, Guardia Estatal, así como del Ejército Mexicano, acudieron para asegurar la zona y evitar un incidente mayor.

Vuelca pipa con combustible en carretera Reynosa-Monterrey; despliegan operativo para evitar fuga de combustible. Foto: Especial.
Vuelca pipa con combustible en carretera Reynosa-Monterrey; despliegan operativo para evitar fuga de combustible. Foto: Especial.

De acuerdo a los primeros informes, el operador de la pipa al tomar la curva de salida al libramiento y debido al peso de la carga, se generó la volcadura.

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Se impidió de inmediato el paso de vehículos ya que la pipa transportaba combustible que afortunadamente, no escapó de la pesada unidad.

Hasta el momento, Protección Civil y Bomberos de Reynosa siguen trabajando para retirar la pipa por lo que fue necesario que utilizarán una grúa.

Vuelca pipa con combustible en carretera Reynosa-Monterrey; despliegan operativo para evitar fuga de combustible. Foto: Especial.
Vuelca pipa con combustible en carretera Reynosa-Monterrey; despliegan operativo para evitar fuga de combustible. Foto: Especial.

La dependencia informó que la pipa tiene capacidad de en cada tanque, por lo que se realizan maniobras para mitigar riesgos catastróficos y controlar posibles derrames

Se está exhortando a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el libre paso a los cuerpos de emergencia.

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dmrr/cr

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