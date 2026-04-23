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Reynosa, Tamaulipas. -Una pipa con doble remolque cargado con combustible, volcó sobre la carretera Reynosa-Monterrey por lo que fue necesario el cierre de esta importante arteria.
Elementos de Protección Civil y Bomberos, Guardia Estatal, así como del Ejército Mexicano, acudieron para asegurar la zona y evitar un incidente mayor.
De acuerdo a los primeros informes, el operador de la pipa perdió el control al tomar la curva de salida al libramiento y debido al peso de la carga, se generó la volcadura.
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Se impidió de inmediato el paso de vehículos ya que la pipa transportaba combustible que afortunadamente, no escapó de la pesada unidad.
Hasta el momento, Protección Civil y Bomberos de Reynosa siguen trabajando para retirar la pipa por lo que fue necesario que utilizarán una grúa.
La dependencia informó que la pipa tiene capacidad de 33 mil 500 litros de gasolina en cada tanque, por lo que se realizan maniobras para mitigar riesgos catastróficos y controlar posibles derrames
Se está exhortando a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el libre paso a los cuerpos de emergencia.
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