Oaxaca. - Trabajadores que integran el Personal de Asistencia y Apoyo a la Educación, agremiados a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agredieron al fotoperiodista del diario El Imparcial de Oaxaca, Adrián Gaytán, durante la cobertura de los bloqueos carreteros que realizaron en la capital del estado.

Esta es la segunda ocasión que el fotoperiodista es agredido por estos trabajadores, por realizar su trabajo al documentar las protestas que mantienen desde hace más de 10 días en la ciudad de Oaxaca. La primera agresión se realizó en el bloqueo que mantienen en Avenida Universidad; el segundo, se registró hoy en el crucero vial frente al estadio de béisbol del equipo de los Guerreros.

Trabajadores de la Sección 22 del SNTE agreden por segunda ocasión al fotoperiodista Adrián Gaytán; presentará denuncia ante la FGR. Foto: Edwin Hernández

Adrián Gaytán informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra sus agresores.

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Hasta ahora, los trabajadores adheridos a la Sección 22 del SNTE han rechazado informar cuáles son los motivos o demandas de sus protestas. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que los inconformes exigen la destitución de 18 funcionarios; pero, aseguró, esto no está sujeto a negociación. También la autoridad educativa se ha negado a negociar con ellos, bajo el argumento de que la negociación debe ser a través del Comité Ejecutivo Seccional del sindicato encabezado por la secretaria general Yenny Aracely Pérez Martínez.

Trabajadores de la Sección 22 del SNTE agreden por segunda ocasión al fotoperiodista Adrián Gaytán; presentará denuncia ante la FGR. Foto: Edwin Hernández

Mientras tanto, los bloqueos y movilizaciones del Personal de Asistencia y Apoyo a la Educación (quienes realizan actividades administrativas y de limpieza) en oficinas públicas y planteles escolares) se han prolongado por 10 días.

En este lapso mantienen de manera permanente el bloqueo en Avenida Universidad y realizan bloqueos por horas en otros puntos de la capital del estado.

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