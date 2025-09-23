Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el "Cártel de Macuspana"

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Un vehículo oficial del se accidentó en la autopista Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan. Hasta el momento se ha confirmado que una persona falleció y otra más resultó lesionada.

Mediante un comunicado, el gobierno estatal informó que el percance que provocó que la camioneta oficial probablemente se debió al y que esto causó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El Gobierno Oaxaca también aclaró que la unidad de motor siniestrada la tarde de este martes está adscrita al Área de Gubernatura y no formaba parte del convoy oficial de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca.

“El vehículo se trasladaba a brindar apoyo logístico en actividades diversas en la región Mixteca”, afirmó en un segundo comunicado.

Finalmente, aseguró que solicitó a la Fiscalía General del Estado que realice la investigación correspondiente para determinar el origen o la que causó la muerte de un funcionario del gobierno y que otro más resultó con lesiones.

