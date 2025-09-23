Un vehículo oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca se accidentó en la autopista Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan. Hasta el momento se ha confirmado que una persona falleció y otra más resultó lesionada.

Mediante un comunicado, el gobierno estatal informó que el percance que provocó que la camioneta oficial probablemente se debió al pavimento mojado y que esto causó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El Gobierno Oaxaca también aclaró que la unidad de motor siniestrada la tarde de este martes está adscrita al Área de Gubernatura y no formaba parte del convoy oficial de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca.

“El vehículo se trasladaba a brindar apoyo logístico en actividades diversas en la región Mixteca”, afirmó en un segundo comunicado.

Finalmente, aseguró que solicitó a la Fiscalía General del Estado que realice la investigación correspondiente para determinar el origen o la causa del accidente que causó la muerte de un funcionario del gobierno y que otro más resultó con lesiones.

