Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

La mañana de este lunes se registró un accidente vial en la alcaldía Coyoacán, donde una unidad de transporte público chocó contra una camioneta en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura del callejón Ojito.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocasionó afectaciones a la circulación en la zona.

Equipos de emergencia acudieron para brindar atención a los pasajeros y conductores, donde no se reportaron lesionados de gravedad; únicamente algunas personas presentaron golpes menores que no requirieron traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes parciales a la circulación mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades involucradas.

