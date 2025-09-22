La mañana de este lunes se registró un accidente vial en la alcaldía Coyoacán, donde una unidad de transporte público chocó contra una camioneta en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura del callejón Ojito.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocasionó afectaciones a la circulación en la zona.

Equipos de emergencia acudieron para brindar atención a los pasajeros y conductores, donde no se reportaron lesionados de gravedad; únicamente algunas personas presentaron golpes menores que no requirieron traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes parciales a la circulación mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades involucradas.

