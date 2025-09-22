Más Información
La mañana de este lunes se registró un accidente vial en la alcaldía Coyoacán, donde una unidad de transporte público chocó contra una camioneta en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura del callejón Ojito.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocasionó afectaciones a la circulación en la zona.
Equipos de emergencia acudieron para brindar atención a los pasajeros y conductores, donde no se reportaron lesionados de gravedad; únicamente algunas personas presentaron golpes menores que no requirieron traslado hospitalario.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes parciales a la circulación mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades involucradas.
