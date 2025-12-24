Cuernavaca, Mor.- La pugna de grupos criminales por el control del municipio de Yecapixtla, situada al oriente del estado, provocó nuevos ataques armados a dos hombres; uno de ellos murió y el otro resultó con lesiones graves.

Los hechos recientes ocurrieron en la colonia Juan Morales y en la comunidad de Pazulco, en menos de 24 horas.

El primer caso ocurrió la noche del martes, alrededor de las 23:55 horas, en la colonia Juan Morales, donde vecinos del lugar reportaron disparos.

Los primeros respondientes encontraron a un hombre consciente con sangre en el cuerpo, así como casquillos de bala percutidos en la zona.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre presentaba lesiones por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual.

El segundo hecho se registró la mañana del miércoles, aproximadamente a las 06:35 horas, en la comunidad de Pazulco, sobre la avenida Morelos, frente a la iglesia del poblado. Autoridades recibieron el reporte de una persona tirada en la calle.

Al arribar al sitio, agentes policiacos localizaron el cuerpo de un individuo maniatado y envuelto en sábanas blancas. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, y presentaba impactos de arma de fuego.

Apenas la semana pasada, la casa del alcalde Heladio Sánchez Zavala fue objeto de un segundo ataque a balazos en menos de un mes, por lo que el edil denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En otra fecha reciente, la camioneta de otro integrante de la familia Sánchez Zavala, fue blanco de un ataque armado, sin dejar personas lesionadas.

En noviembre de 2015 fue ultimado a balazos el joven Ulises Sánchez, integrante de la familia que gobierna Yecapixtla desde hace 10 años.

