Ciudad Obregón, Sonora. - Un Juez de Control vinculó a proceso a Jesús “N”, alias “El Yessica”, de 20 años de edad, señalado como objetivo prioritario por autoridades estatales, por su probable responsabilidad en delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, relacionados con hechos de alto impacto registrados en Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, en una primera causa penal, el imputado fue procesado por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de un hombre de 51 años de edad, por hechos ocurridos en septiembre de 2025.

En una segunda causa penal, el órgano jurisdiccional determinó su vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en número de tres, derivados de acontecimientos registrados en diciembre de 2025.

Lee también: Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

En estos hechos, una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, cuyas identidades se mantienen reservadas.

En ambos casos, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGJE, la detención de Jesús “N” se llevó a cabo el pasado 24 de diciembre, durante un operativo coordinado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el apoyo de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Lee también: Niño de 6 años pierde tres dedos de una mano por explosión de “palomita” en Hidalgo del Parral, Chihuahua

Tras labores de inteligencia e investigación, el detenido fue identificado como presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la región.

La Fiscalía añadió que al imputado se le ejecutarán dos órdenes de aprehensión adicionales, correspondientes a otras investigaciones en curso por delitos de alto impacto.

Finalmente, la FGJE reiteró su compromiso de mantener acciones firmes contra objetivos prioritarios y combatir delitos de alto impacto, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho en Sonora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr