Mérida, Yucatán.- Un extranjero de origen catalán, con iniciales J. S. M., agredió y amenazó de muerte a una mujer, empleada del restaurante “Café Lavé”, solo porque al violento sujeto le molestaba el volumen de la música.

A través de cámaras de seguridad, se captó a este individuo, escritor y activista, en el momento en que irrumpe en el negocio, ubicado en la calle 64 por 73 en el centro de Mérida, donde enfurecido amenazó a la empleada de nombre Ruth Medina; los hechos ocurrieron la mañana de ayer.

En sus redes sociales la víctima publicó: ".... sufrí de agresión verbal, intimidación y amenazas de muerte por parte de un extranjero en mi lugar de trabajo. Yo pensaba que era un cliente, pero era el tipo que se estaba quedando en el Airbnb que está justo a lado de la cafetería y entró exclusivamente para pedirme que bajara el volumen de la música".

Lee también Ejidatarios detienen obras en Mayapán, zona arqueológica de Yucatán; señalan que no hay consentimiento de construcción

El sujeto fue identificado como extranjero de origen catalán, con iniciales J. S. M., quien agredió y amenazó de muerte a una mujer en Yucatán (26/02/2025). Foto: Especial

La publicación continuó diciendo: "Me reclamó con insultos diciéndome que eso no era bajarle el volumen y se empezó a exaltar, yo trataba de disculparme y de calmar la situación, pero no sirvió de nada ya que siguió exaltándose y fue ahí que comenzó a amenazar, que iba incendiar la cafetería y, que si no dejábamos de poner música, iba a regresar con un cuchillo para romper todo en la galería".

La aterrada muchacha compartió que el extranjero empezó a tirar cosas e intimidarla, "incluso bloqueaba la salida de la barra para que no me pudiera salir", contó.

Por suerte, en ese momento entró una clienta y al percatarse de su presencia lanzó una última advertencia a la empleada y se retiró diciendo: "Aquí no ha pasado nada".

Lee también Muere niña en Yucatán durante evento cívico por Día de la Bandera; era parte de la escolta de su escuela

🚨 DENUNCIA CIUDADANA 🚨



Se llama Joan Serra Montagut el español que amenazó y destrozó el negoció de una mujer indefensa en Mérida, Yucatán. Siguió de violento cuando le dijeron los cargos que se le podían dar y agredió nuevamente a una mujer.



Por favor compartan para que las… pic.twitter.com/FVMIEYKxO3 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 26, 2025

La víctima interpuso una denuncia contra este sujeto, quien es representante de la cultura catalana en Yucatán, incluso ha salido en programas de radio y ha ganado premios por su activismo.

Hay que señalar que una vez enterados de lo sucedido, los jefes de la cafetería y agentes policiacos confrontaron al extranjero, ante los cuales admitió que trabaja con mujeres y niños, pero reaccionó con violencia y agredió a una mujer que lo grababa con su celular.

Al mediodía de este miércoles, la elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) acudieron al restaurante, donde se entrevistó al personal, que confirmó que el sujeto ingresó al establecimiento, agredió verbalmente a la mujer y amenazó con incendiar el negocio si no bajaba el volumen de la música, además de ocasionar daños materiales, antes de retirarse del lugar.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr