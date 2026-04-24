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La gobernadora recibió escasos aplausos y fuertes abucheos en la ceremonia de apertura del campo de béisbol del equipo .

En redes sociales circularon videos donde al presentarla en el se escucha la respuesta de los asistentes con evidentes abucheos y pocos aplausos.

Sansores San Román quien a lo largo de su administración ha tomado medidas controversiales, ha sido objeto de diversas críticas.

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En redes sociales se dijo que el abucheo que recibió es parte del "desgaste político" que ya sufre prácticamente a 5 años de su gobierno.

En el 2027, Campeche deberá elegir nuevo gobernador o gobernadora, alcaldes y diputados locales.

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vr/bmc

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