Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en Yucatán, en el primer semestre de este año, mil 531 quejas principalmente fueron en contra de inmobiliarias y aerolíneas.

“Los comercios señalados por incumplimiento está encabezada por empresas inmobiliarias, aerolíneas, en menor medida están las agencias automotrices, telefonía móvil y fija, así como servicios de internet y esquemas de autofinanciamiento, escuelas particulares y comercio en línea”, puntualizó José Góngora Solís, encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana de Mérida.

Sobre las inmobiliarias, el funcionario indicó que unos 30 reclamos de los consumidores giran en torno a terrenos que nunca se entregan, casas nuevas con defectos estructurales y complicaciones con las garantías.

Leer también: Suman 60 chiapanecos que cruzan a Guatemala para pedir refugio: Procuraduría de Derechos Humanos; huyen de la violencia en Frontera Comalapa

Afirmó sobre las aerolíneas, que en este momento hay 29 denuncias por mal servicio, cancelaciones sin compensación y pérdida de equipaje, “situación que es una constante durante todo el año, pues no hay diferencia en las temporadas vacacionales”.

Góngora Solís adelantó que en el segundo semestre del año, la Profeco implementará los acostumbrados operativos por el regreso a clases, el Día de Muertos y el operativo decembrino, los cuales generan una importante derrama económica en el estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr