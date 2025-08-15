Más Información

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Uayma, Yucatán.- El comisario de Santa María Aznar, de este municipio, fue destituido de su cargo, luego de que circulara en un video en el que se le observa a una menor de edad, presuntamente su hija, tras un conflicto familiar.

Las imágenes muestran a Héctor Yair Pool , lo que provocó una ola de indignación y exigencia a la autoridad municipal para que despida de inmediato al servidor público y que sea denunciado para que enfrente consecuencias legales.

Ante la presión social, el alcalde de Uayma, Armin Castillo Eliodoro, informó a través de un video en redes sociales, que el comisario de Santa María Aznar fue cesado de manera inmediata el pasado jueves.

Además, dijo que se notificó a las autoridades competentes para que investiguen el caso y determinen responsabilidades.

Vecinos de la comisaría señalaron que estos hechos ocurrieron hace unos días porque el comisario encontró mensajes amorosos en el celular de la menor.

