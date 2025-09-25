TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), otorgó este jueves el doctorado Honoris Causa al profesor e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Antonio García de León y Griego; al arqueólogo y escritor Carlos Alberto Navarrete Cáceres y al historiador, jurista y promotor cultural, Javier Espinosa Mandujano, como reconocimiento a su trayectoria profesional y académica.

Durante la ceremonia realizada en la sede de la universidad en Tuxtla Gutiérrez, el rector, Oswaldo Chacón Rojas destacó la trascendencia del acto en el marco de los rituales universitarios, porque otorga la oportunidad de recibir a personas brillantes en su claustro académico y se rinde tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento y compartirlo con la sociedad.

Dijo además que la ceremonia de Honoris Causa fue especial también porque se realizó en el contexto del jubileo de oro de la Unach, con el aval del Consejo Universitario y de acuerdo "con el humanismo transformador que hoy permea en Chiapas" para honrar a tres grandes personajes de las humanidades, que han iluminado con su trabajo ,"las profundidades de nuestra identidad cultural”.

En el acto realizado en el auditorio Manuel Velasco Suárez estuvieron el gobernador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y los titulares de los poderes Legislativo, Judicial y otros asistentes.

Espinosa Mandujano, García de León y Griego y Navarrete Cáceres agregó Chacón Rojas, constituyen "un vivo ejemplo de lo que significa ser humanista en el más amplio sentido de la palabra”.

La Universidad Autónoma de Chiapas, puntualizó el rector, celebra el legado "de personas buenas" que han contribuido a enaltecer el espíritu humano, que han enseñado a los lectores y sus estudiantes a valorar la diversidad de las culturas y las experiencias.

Los tres académicos e investigadores agradecieron los reconocimientos otorgados. García de León y Griego ponderó la distinción que exalta el conocimiento y los saberes, que coincide con el medio siglo de vida de la universidad.

Para Navarrete Cáceres, el doctorado conferido representa una oportunidad para continuar formándose como mesoamericano. Chiapas, afirmó, no se acaba de aprender; sus caminos, mitos e historias se multiplican en vertientes que suman siglos abiertos a la esperanza.

Espinosa Mandujano manifestó que Chiapas se enmarca con espacios, lugares "o edificios" que muestran la evolución de México y esta entidad, que se evidencia como una ruta firme para recobrar la memoria histórica del estado.

