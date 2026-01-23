Más Información

Apatzingán, Michoacán. - Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), cumplimentó 21 órdenes de cateo en la localidad de , en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", exlíder del grupo criminal , capturado la mañana del jueves 23 de enero.

Realizan 21 cateos tras captura de "El Botox" en Apatzingán; aseguran droga, armas y radios. Foto: Especial.
En el despliegue, donde también participó, la Secretaría de Seguridad Pública, las secretarías de la Defensa Nacional () y de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación.

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis con sustancia granulada al parecer metanfetamina, de hierba seca con características de la marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Realizan 21 cateos tras captura de "El Botox" en Apatzingán; aseguran droga, armas y radios. Foto: Especial.
"El Botox", detenido ayer en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

