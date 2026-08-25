Monterrey. – Un hombre perdió la vida durante un accidente ocurrido la madrugada de este martes en las instalaciones de la pedrera Triturados Mina en el municipio de Mina, Nuevo León.

El reporte fue recibido poco después de las 03:00 horas, luego de que el trabajador quedara atrapado por una banda mientras realizaba actividades en la zona de maquinaria, ubicada sobre la carretera a Monclova, en el kilómetro 31.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, uno de sus compañeros observó el incidente y activó el sistema de emergencia para detener el equipo, además de solicitar auxilio al 9-1-1.

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Al sitio acudieron rescatistas estatales y municipales, así como policías de Mina, quienes mantuvieron bajo resguardo el área mientras se realizaban las maniobras para retirar el cuerpo.

Personal de Protección Civil de Mina trabajó para mover una polea y hacerla retroceder hasta liberar al trabajador. Posteriormente, el cuerpo fue colocado en una camilla SKED para permitir su traslado hacia un punto seguro y facilitar las labores de los peritos.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer cómo ocurrió el accidente.

La intervención de los cuerpos de auxilio concluyó alrededor de las 08:15 horas.