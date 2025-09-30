Más Información

Tetiz, Yucatán.- El cierre de la fiesta en Tetiz quedó marcado por la y un perro, lo que colocó nuevamente a Yucatán en el blanco de las críticas por crueldad en contra de los animales.

Durante la celebración, un toro del rancho La Revelación atacó a una yegua participante. El animal recibió una herida mortal y murió en el traslado hacia Chicxulub Pueblo.

Minutos después, otro astado embistió a otro caballo y, por el golpe el animal sufrió internas que acabaron con su vida de manera casi inmediata.

Un perro callejero también ingresó al coso taurino, donde el toro lo embistió y el animal falleció poco después a las afueras del recinto.

Los asistentes observaron con desconcierto la pérdida de los animales. El ambiente festivo se transformó en una noche marcada por la .

Habitantes de Tetiz expresaron su rechazo a lo ocurrido. Algunos señalaron la necesidad de revisar la organización de este tipo de espectáculos.

Otros destacaron que la tradición taurina debe mantenerse, pero con medidas que eviten riesgos tanto para el público como para los animales.

En redes sociales, las imágenes de los hechos circularon desataron duras críticas y muchos usuarios exigieron una regulación más estricta.

