Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El exalcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, fue este sábado en un ataque que ocurrió en el ejido La Colmena.

La información comenzó a fluir a través de las redes sociales y de medios digitales, los cuales dieron a conocer que el ex presidente municipal regresaba acompañado de uno de sus hijos de una carrera de caballos, que se realizó en el municipio de China, .

Al detectar que era seguido detuvo su camioneta en el ejido La Colmena, donde descendió para preguntarles el motivo y recibió un balazo en la cabeza.

Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad Tamaulipas emitió un comunicado muy breve, el cual indica que durante recorridos de seguridad en la zona centro de Burgos, elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas.

Los elementos se trasladaron al lugar y, al entrevistarse con habitantes, les refirieron que en el ejido La Colmena un vehículo color blanco realizó detonaciones.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego, y aunque señalaron que se realizan las investigaciones correspondientes, no dieron a conocer la identidad de la persona.

Fue el Partido Acción Nacional (PAN) quien lamentó los hechos y confirmó que había sido asesinado Galván García.

En el comunicado, el Partido Acción Nacional hizo un enérgico llamado a las autoridades a esclarecer los hechos, “que hoy dejan a todo un pueblo de luto y a una familia en desamparo”.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú, envió un sincero abrazo desde el corazón a la familia de quien llamó “El Potrillo”.

“Al pueblo de Burgos y de Tamaulipas, nos sumamos en nuestro grito de justicia y que regrese la paz y la libertad que tanto nos había costado recuperar. No son momentos de politizar sino de tomar acciones y trabajar; que quienes deban cumplir su mandato constitucional respondan con hechos al pueblo y en este caso, con resultados que permitan hacer justicia ante el crimen artero en contra de un hombre de trabajo y lucha constante a favor de Burgos y de Tamaulipas. Descanse en paz Jorge Eleazar Galván García”, expresó.

Jorge Eleazar Galván García ganó la elección postulado por el PAN, siendo presidente municipal de Burgos del año 2018 al 2022.

