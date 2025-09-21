Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El exalcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, fue asesinado este sábado en un ataque que ocurrió en el ejido La Colmena.

La información comenzó a fluir a través de las redes sociales y de medios digitales, los cuales dieron a conocer que el ex presidente municipal regresaba acompañado de uno de sus hijos de una carrera de caballos, que se realizó en el municipio de China, Nuevo León.

Al detectar que era seguido detuvo su camioneta en el ejido La Colmena, donde descendió para preguntarles el motivo y recibió un balazo en la cabeza.

Lee también Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad Tamaulipas emitió un comunicado muy breve, el cual indica que durante recorridos de seguridad en la zona centro de Burgos, elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas.

Los elementos se trasladaron al lugar y, al entrevistarse con habitantes, les refirieron que en el ejido La Colmena un vehículo color blanco realizó detonaciones.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego, y aunque señalaron que se realizan las investigaciones correspondientes, no dieron a conocer la identidad de la persona.

Lee también Seis personas, incluido un bebé de 3 años, resultan heridas por fuego cruzado entre grupos rivales en Navolato, Sinaloa

Fue el Partido Acción Nacional (PAN) quien lamentó los hechos y confirmó que había sido asesinado Galván García.

En el comunicado, el Partido Acción Nacional hizo un enérgico llamado a las autoridades a esclarecer los hechos, “que hoy dejan a todo un pueblo de luto y a una familia en desamparo”.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú, envió un sincero abrazo desde el corazón a la familia de quien llamó “El Potrillo”.

Lee también PAN acusa que huachicol fiscal es el mayor escándalo de corrupción de Morena

“Al pueblo de Burgos y de Tamaulipas, nos sumamos en nuestro grito de justicia y que regrese la paz y la libertad que tanto nos había costado recuperar. No son momentos de politizar sino de tomar acciones y trabajar; que quienes deban cumplir su mandato constitucional respondan con hechos al pueblo y en este caso, con resultados que permitan hacer justicia ante el crimen artero en contra de un hombre de trabajo y lucha constante a favor de Burgos y de Tamaulipas. Descanse en paz Jorge Eleazar Galván García”, expresó.

Jorge Eleazar Galván García ganó la elección postulado por el PAN, siendo presidente municipal de Burgos del año 2018 al 2022.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft