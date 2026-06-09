Tlaxcala, Tlax. - El Gobierno de Tlaxcala anunció la aprobación de una jornada laboral corta en todas las instituciones públicas para el próximo 11 de junio, con el objetivo de que los trabajadores de la administración pública puedan ser testigos del partido de la Selección Mexicana después de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así lo informó la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, quien remarcó que este beneficio es solo para los trabajadores de la administración pública local, con excepción de aquellos que laboral en el sector de seguridad pública, salud y protección civil.

Por tanto, todos los trabajadores de la burocracia concluirán sus actividades a las 11:00 horas y se reincorporarán con normalidad al día siguiente.

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“Tendrán la oportunidad de salir a las once de la mañana para ir corriendo a ver, precisamente, el tema de nuestra gran inauguración de México y disfrutar ese gran espíritu mundialero que tenemos todos”, expuso la mandataria a través de un video publicado en sus redes sociales.

La jornada laboral corta también aplica para el sector educativo; por tanto, las escuelas públicas de todos los niveles educativos deberán suspender actividades para que los estudiantes también acudan a ver, a la distancia, las actividades del Mundial de Fútbol.

El secretario de Educación, Homero Meneses, informó que la instrucción es suspender las clases a partir de las 11:00 horas, pero será decisión de los directivos de cada institución educativa y maestros si organizan actividades escolares para explicar a los estudiantes la importancia del mundial en México.

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