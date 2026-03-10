Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por la difusión de un video en el que “tablean” a un alumno de Secundaria Técnica número 6 del municipio de Tlayacapan, oriente del estado. Las primeras investigaciones arrojan que el acto violento se cometió en un cuarto ajeno a la institución educativa.

Uno de los padres de familia comentó a EL UNIVERSAL que ese video se lo envían a los alumnos que se niegan a comprar droga en la escuela. “Esto es lo que te puede pasar”, es la amenaza que acompaña el video, según los testimonios compartidos a esta corresponsalía.

Frente a la situación, el director de la escuela convocó a junta a los padres de familia para explicarles que todo lo que se ve en el video no corresponde al interior de la secundaria.

También afirmaron que no reconocen a los adolescentes que aparecen en el video, pero eso lo resolverá la investigación que abrió la FGE de manera oficiosa.

Algunos padres de familia propusieron medidas preventivas como exámenes antidoping a alumnos y alumnas, y la participación del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJP) del Estado de Morelos.

El video sacudió a los habitantes del Pueblo Mágico de Tlayacapan por apenas el fin de semana pasado, se viralizó un video en el que dos alumnos del CBTA 190, con sede en el municipio de Ocuituco, oriente de Morelos, inhalan polvo blanco, aparentemente cocaína.

En un primer video se observa a un alumno usar como base la pantalla de su teléfono móvil para formar siete líneas del supuesto enervante, mientras que su compañera distribuye el polvo en seis líneas.

El director de los Servicios de Salud en Morelos, Rolando Nájera, informó que el consumo de drogas entre adolescentes comienza a reflejarse con mayor fuerza en los servicios de atención en Morelos y en los últimos años la demanda de tratamiento en los seis centros especializados del estado ha aumentado al menos un cinco por ciento.

Explicó que las sustancias que con mayor frecuencia motivan la atención en estos centros son la cocaína y la marihuana, cuyo consumo se concentra principalmente en población adolescente.

