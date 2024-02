Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato (PAN-PRI-PRD) está consciente de que la inseguridad es uno de los principales problemas de su estado, por lo cual, asegura, “no le saca” a trabajar por recuperar la paz, con los cambios que sean necesarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL resalta la importancia de ser la primera mujer candidata a la gubernatura por Acción Nacional y destaca la necesidad de escuchar a la gente y conocer sus necesidades como parte fundamental del proyecto que construye para el estado.

¿Cómo ve actualmente el desarrollo de Guanajuato?

—Guanajuato se encuentra hoy en día como la quinta economía más importante del país y eso habla de la confianza que hay en las inversiones que llegan, tenemos el clúster más dinámico de América Latina en materia automotriz. Somos una potencia agroindustrial importante, que exporta productos de clase mundial a Europa y a Estados Unidos, y también somos gente de mucho trabajo, de mucho empuje.

Es un estado privilegiado por su ubicación, por su conectividad, pero también un estado único que tiene dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, que tiene nueve pueblos mágicos, contamos con zonas arqueológicas. Los que somos de Guanajuato estamos muy orgullosos de ser de esta maravillosa tierra.

¿No le causa temor la violencia contra los actores políticos?

—Para estar aquí yo creo que uno debe tener muy firme sus convicciones. Soy una mujer que está convencida de que llegan los momentos y que uno puede tomar dos caminos: rechazar el hacer frente a una responsabilidad o asumir a plenitud que hoy es el momento para transformar la realidad. Soy mamá y no hay mayor motivación que querer un estado seguro, en donde nuestros hijos puedan cumplir sus sueños, salir a la calle con tranquilidad. Estoy segura de que hoy estoy en este momento porque hay mucho que puedo aportar a Guanajuato. No le saco al tema, al contrario, creo que hay que actuar con mano firme.

Guanajuato es un bastión del PAN, ¿qué viene a proponer?

—Para nosotros es un momento histórico en el panismo, no sólo en el estado sino al interior del partido, el que una mujer por primera vez en su historia encabece la candidatura a la gubernatura. Ya es un cambio en sí mismo, porque no nos ha sido fácil a las mujeres en la política. Para mí eso ya es un cambio de visión.

¿Qué aspectos se necesitan atender en el estado?

—Siempre he pensado que para poder resolver los retos que hoy tiene Guanajuato, primero hay que escuchar. No es desde un escritorio, con una visión de sólo una persona como vamos a lograr construir la visión de estado que queremos, es escuchando a la gente. Hoy estamos haciendo mesas de trabajo con expertos en diferentes temas, hemos escuchado cuáles son sus preocupaciones, como la seguridad y la escasez de agua.

El que las familias puedan vivir mejor, es decir, en que vayamos generando condiciones de empleo, de oportunidades, de educación, el que haya mejores salarios. El que las mujeres sigan avanzando y sigan teniendo participación, que tengan una independencia económica, para mí esa es una prioridad muy importante porque empoderamos a las mujeres.

Si seguimos escuchando y seguimos con una campaña que sea cercana, la gente va a percibir que hay un genuino interés en trabajar por Guanajuato. Es importante decir que, lo que se ha hecho bien por Guanajuato hay que seguir por esa ruta y lo que no ha funcionado, no hay que tener miedo de cambiarlo. Soy una mujer que no le teme a tomar decisiones.

¿Cuál será el mayor reto?

—Trabajar por recuperar la paz en Guanajuato, ese es un tema fundamental, es un tema al que no le saco, es un tema que reconozco que tenemos una problemática, hoy necesitamos trabajar por la seguridad y tendremos que hacer los cambios que sean necesarios en la estrategia para lograr conseguir este objetivo.

Estamos construyendo una propuesta que sea integral y no le saco a explicarle a la gente qué es lo que estamos viviendo y cómo queremos afrontar este reto y pedirle también su participación, creo que el trabajo como sociedad también es importante.

Estamos trabajando para las niñas, los niños y los jóvenes en temas como educación, formación de valores, combate a las adicciones y en el deporte, que para mí es fundamental. De igual forma, aspiro que todas las mujeres podamos vivir libres de violencia, en entornos seguros, en donde podamos desarrollar todo nuestro potencial.