Acámbaro, Guanajuato.- En tierras guanajuatenses, gobernadas por el PAN, y arropada por panistas, priistas, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, cerró su precampaña.

Afónica después de 60 días de recorrer el país, la aspirante presidencial recalcó que concluye esta etapa con el ánimo de la gente al alza y la ciudadanía volcada en favor del proyecto aliancista, sin necesidad de acarreos como los de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum.

“La gente viene por voluntad y eso es lo importante”, resaltó ante una Plaza Miguel Hidalgo llena y coloreada de azul y rojo por las playeras y banderas de los panistas y priistas, pues el PRD brilló por su ausencia.

Lee también VIDEO: Entre gritos de "¡Marcelo, Marcelo!", reaparece Ebrard en cierre de precampaña de Sheinbaum

Xóchitl Gálvez descalificó las recientes declaraciones de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien acusó a las autoridades de Guanajuato de ser las responsables de la inseguridad en el estado.

“Aquí le digo que es falso. El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo.

“Pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, garantizó.

Dijo que la responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República.

“Que quede claro. No le voy a echar la culpa a Calderón. No le voy a echar la culpa a Peña Nieto. No le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla”, enfatizó.

Lee también “Tú te la estás rifando"; Xóchitl Gálvez pide a “Xochilovers” que la ayuden a convencer a más gente para ganar

Acompañada del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, del exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y de la candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, entre otros liderazgos partidistas, Gálvez Ruiz exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral.

“Le exijo que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes. Que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección”, remarcó.

“Le exijo que se ponga a trabajar, que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes”, remató.

Lee también Álvarez Máynez asegura que “no se pondrá de tapete como Peña Nieto”; enfrentará agenda antiderechos de Trump, afirma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc